Embargo na żywność zza wschodniej granicy musi być utrzymane. Prezes PSL pisze list do KE

W przyszłym tygodniu ma odbyć się na forum Europarlamentu debata w sprawie embarga. W czwartek list do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von den Leyen wystosował Prezes PSL Władysław Kosiniak Kamysz.

Embargo musi być utrzymane

Władysław Kosiniak-Kamysz w liście do Ursuli von den Leyen oraz przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera pisze o solidarności Polski i Europy z Ukraina i pomocy jakiej Polacy dzielili po wybuchu wojny ukraińskiemu narodowi.

- Wspieramy Ukrainę w jej dążeniu do wolności. Militarnie, humanitarnie oraz gospodarczo robimy wszystko co w naszej mocy, by wspomóc naszych sąsiadów. Takiej solidarności zaatakowanej Ukrainie nie okazało żadne inne państwo - czytamy w liście do przewodniczącej Komisji Europejskiej.

- Powinniśmy jednak pamiętać, że rolą instytucji europejskich oraz państw członkowskich jest ochrona bezpieczeństwa i interesów gospodarczych swoich obywateli. Niestety, przez napływ często niekontrolowanej żywności z Ukrainy, nie tylko interesy polskiego rolnictwa, ale przede wszystkim bezpieczeństwo wszystkich europejskich konsumentów zostały naruszone. Brak nam pełnej wiedzy i danych na temat substancji zakazanych na terenie UE, które mogą być stosowane w produkcji rolnej na Ukrainie. Ten aspekt nie jest właściwie kontrolowany i może obniżać jakość żywności i zagrażać jej konsumentom - dodaje Prezes PSL Władysław Kosiniak - Kamysz.

Niekontrolowany napływ żywności

Niekontrolowany napływ żywności zza wschodniej granicy Polski, który odbywał się od momentu wybuchu wojny do chwili nałożenia obecnego embarga, zdestabilizował sytuację na polskim rynku rolnym oraz bardzo mocno uderzył w dochodowość polskich gospodarstw. Wiele z nich dziś znajduje się już na granicy bankructwa. PSL wezwał w tej sprawie Komisję Europejską:

przedłużenia obowiązującego do 15.09.2023. embarga oraz rozszerzenia go o inne kluczowe produkty jak miód, owoce i inne zboża;

stworzenia skutecznego systemu kaucyjnego;

stworzenia szczelnych korytarzy eksportowych do portów w całej Europie;

skupu interwencyjnego na potrzeby humanitarne.

- Wierzymy, że solidarność europejska to solidarność, która dba o interesy wszystkich państw unijnych, mądrze je wspierając - pisze na koniec listu do przewodniczącej Komisji Europejskiej Władysław Kosiniak - Kamysz.

Europosłowie i posłowie PSL w sierpniu przedstawili swój program wyborczy dla wsi, którego jednym z najważniejszych elementów była kwestia embarga, systemu kaucyjnego na granicach i ochrony interesów polskich rolników.