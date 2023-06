ESG coraz istotniejsze dla inwestorów

Globalne aktywa z uwzględnieniem aspektów ESG osiągnęły wartość 35,3 mld USD już w 2020 roku. Do 2025 r. branża osiągnie wartość 50 bln USD – prognozuje Bloomberg Market Intelligence.

Europa pozostanie siłą napędową w globalnym finansowaniu ekologicznym, m.in. z uwagi na regulacje promujące zielone inwestycje.

Inwestorzy coraz częściej decydują się na dywersyfikację portfeli swoich spółek, o startupy reprezentujące obszar ESG. Dane pokazują, że około 25 proc. funduszy venture capital ma w swoim portfolio inwestycje związane z tym obszarem, głównie z obszaru ClimateTech. Zeszły rok obfitował w nowe fundusze VC wyspecjalizowane w obszarze ESG, operujące środkami otrzymanymi z European Investment Fund (EIF). Wynika to z zapowiadanych zmian regulacyjnych w UE i potencjału związanego z otwieraniem się nowych segmentów gospodarki – napędzających zapotrzebowanie na nowe technologie, w tym przy wsparciu AI, oraz rozwiązań ułatwiających tę transformację.

Inwestorzy wybierają spółki, które wdrażają procesy ESG

Magdalena Zajkowska, wiceprezes zarządu Nest Banku, odpowiedzialna za działania ESG, twierdzi, że inwestorzy coraz częściej wybierają spółki, które w swojej strategii mają wypracowane praktyki i procesy ESG i wiedzą, jak nimi zarządzać. Solidne struktury zarządzania tym obszarem wpływają na wysokie oceny transparentności, które przekładają się na osiągania lepszych wyników niż konkurencja. Wzrost świadomości i wrażliwości na tematy ekologiczne jest oczekiwaniem społeczeństwa wobec prowadzących biznesy. Dlatego firmy nie patrzą już tylko przez pryzmat liczb ale tego jaki mają realny wpływ na otoczenie spółek, w które inwestują.

60% inwestorów instytucjonalnych uważa, że dane i wskaźniki ESG za istotne w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych4. Ponadto, firmy korzystające z analizy danych w celach ESG wykazują wyższą wydajność oraz silniejsze zdolności zarządzania ryzykiem.

Przewiduje się, że inwestycje instytucjonalne skupiające się na ESG osiągną 84% wzrost do 33,9 bln USD w 2026 r., co stanowić będzie 21,5% zarządzanych aktywów. Większość inwestorów instytucjonalnych, (60%), stwierdziła, że inwestowanie ESG już zaowocowało wyższymi zyskami w porównaniu do odpowiedników innych niż ESG, a dziewięciu na dziesięciu ankietowanych zarządzających aktywami uważa, że włączenie ESG do ich strategii inwestycyjnej poprawi ogólny zwrot z inwestycji.