Etatowców zastąpią pracownicy natychmiastowi? Handel ma pomysł na oszczędności

Ponad 50 mln zł oszczędzi firma, która stałą kadrę pracowników uzupełni pracownikami z aplikacji

Pracowników etatowych zastąpią pracownicy natychmiastowi?

– Zjawiska zmieniające globalną gospodarkę na naszych oczach wymuszają na firmach większą elastyczność i nowe podejście do polityki zatrudnienia. Odchodzenie od obsadzania stanowisk pracownikami etatowymi na rzecz pracowników natychmiastowych to nie szukanie oszczędności na siłę, ale efektywne rozwiązanie dostosowane do aktualnej sytuacji makroekonomicznej. Pracodawcy muszą optymalizować koszty rekrutacji, uelastyczniać grafiki i jednocześnie zachować odpowiednie zdolności do produkcji czy obsługi klientów. Z drugiej strony praca dorywcza to coś, czego ludzie szukają dziś zdecydowanie częściej niż jeszcze kilka lat temu. Wysokie ceny energii, inflacja i rosnąca niepewność o sytuację gospodarki w przyszłości skutecznie motywują pracowników do dorabiania – wskazuje Krzysztof Trębski, członek zarządu Tikrow.

Eksperci Tikrow przygotowali szczegółową kalkulację oszczędności wynikających z zatrudnienia pracownika natychmiastowego zamiast pracownika etatowego. Pod lupę wzięto dla przykładu dwa stanowiska: pracownika sklepu oraz pracownika produkcji.

Godzina pracy etatowego pracownika sklepu kosztuje pracodawcę średnio 48 zł

Z wyliczeń Tikrow wynika, że godzina pracy etatowego pracownika sklepu kosztuje pracodawcę średnio 48 zł, czyli 8130 zł w skali miesiąca (przy założeniu, że pracownik przepracuje min. 6 miesięcy w organizacji). Na tę sumę składają się takie pozycje jak wynagrodzenie brutto pracownika (na potrzeby symulacji wzięto pod uwagę kwotę 4690 zł brutto stanowiącą medianę wynagrodzenia na stanowisku pracownik sklepu według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń Sedlak & Sedlak), koszt nadgodzin przepracowanych przez pracownika (przyjęto średnią na poziomie 10 godzin miesięcznie), koszt nieobecności pracownika (zwolnienie chorobowe, koszt nadgodzin pracowników zastępujących) oraz podstawowe benefity (ubezpieczenie na życie, karta sportowa, opieka medyczna).

Hipotetyczne zlecenie tej samej pracy (168h miesięcznie) pracownikowi natychmiastowemu na stanowisku pracownik sklepu oznacza dla pracodawcy koszt w wysokości 39 zł brutto za godzinę pracy, czyli 6607 zł na fakturze w skali miesiąca. Na tę kwotę składają się wynagrodzenie brutto pracownika, ubezpieczenie oraz podatki rozliczone przez agencję Tikrow. Tym samym decyzja o wyborze pracownika natychmiastowego zamiast etatowego kosztuje firmę miesięcznie niemal 19% mniej.

Sieć sklepów, która rocznie zatrudnia 150 nowych pracowników na etat, wydaje na ten cel niemal 15 mln zł. W przypadku pracowników natychmiastowych jest to niecałe 12 mln zł. Uelastycznienie podejścia do zatrudnienia może dać w tym wypadku oszczędności na poziomie aż 2,7 mln zł w skali roku – W przypadku dużych sieci sklepów zatrudniających kilkuset czy nawet kilka tysięcy pracowników, nie tylko kasjerów, ale również pracowników wsparcia sprzedaży czy magazynierów, te koszty są kilkukrotnie wyższe i sięgają nawet kilkunastu milionów złotych – zwraca uwagę Krzysztof Trębski z Tikrow.

Co z rekrutacją?

Comiesięczne koszty pracownika to jedno, a jego znalezienie i zatrudnienie to drugie. W szczególności, że w takich branżach jak handel czy produkcja procesy rekrutacyjne rocznie idą w setki. Z wyliczeń Tikrow wynika, że średni koszt pozyskania jednego pracownika fizycznego wynosi ok. 2 tys. zł (na ten koszt składają się koszt ogłoszeń o pracę, koszt pracy rekrutera, koszty przygotowania formalności, badania lekarskie i szkolenia BHP).

– W przypadku organizacji, która rocznie prowadzi 150 procesów rekrutacyjnych, ich łączny koszt wynosi ponad 300 tys. zł. Decydując się na skorzystanie z pracowników natychmiastowych, w szczególności wtedy, kiedy mamy na przykład pik produkcyjny czy sezon w handlu, nie tylko pracodawca unika tych sporych sum, ale także kłopotu z szybkim znalezieniem nowych, potrzebnych pracowników – mówi Krzysztof Trębski.

Mieszany model zatrudnienia

Eksperci Tikrow wskazują, że w branży retail, produkcji i logistyce budowanie zespołów w modelu opartym w 100% o zatrudnienie na etat szczególnie dziś usztywnia zarządzanie kosztami i rozwojem przedsiębiorstwa. Korzystnym rozwiązaniem, adekwatnym do sytuacji gospodarczej i wahań koniunktury, może okazać się model mieszany, w którym większą część załogi wciąż stanowią pracownicy etatowi (np. 70%), a uzupełnieniem są pracownicy dorywczy.

– Ekonomiści nie pozostawiają złudzeń, że kolejne lata w gospodarce będą dla firm nadal bardzo wymagające. Spadek konsumpcji, inflacja, presja płacowa, zwiększona rotacja pracowników oraz wahania na rynku surowców utrudniają przedsiębiorcom dalekosiężne planowanie. Mamy więc z jednej strony szybujące w górę koszty pracy, a z drugiej okresy zmniejszonego i zwiększonego zapotrzebowania na nią. Nastał czas, kiedy trzeba podejść do zatrudnienia „z otwartą głową” korzystając z elastycznych form, które pozwolą na wielomilionowe oszczędności dla wielu branż – zaznacza Krzysztof Trębski z Tikrow.

Metodologia: symulacja została zrealizowana przez Tikrow z uwzględnieniem aktualnych stawek podatkowych i kosztów pracy, danych ZUS, danych płacowych Tikrow oraz danych płacowych Sedlak & Sedlak. Na potrzeby tekstu porównano koszty pracodawcy z branży handlowej zatrudniającego 150 osób na etat (10 nadgodzin miesięcznie, 1,17 dnia choroby miesięcznie) względem pracowników natychmiastowych oraz koszty pracodawcy z branży produkcyjnej zatrudniającego 200 osób na etat (20 nadgodzin miesięcznie, 1,17 dnia choroby miesięcznie) względem pracowników natychmiastowych. Dokonano także symulacji zatrudnienia pracowników w branży handlowej dla modelu obsadzenia stanowisk w całej sieci w proporcji 70% pracowników etatowych oraz 30% pracowników natychmiastowych.

Czym jest Tikrow?

Tikrow to agencja pracy natychmiastowej, dzięki której pracę i pracownika można znaleźć już w 48 godzin. W prostej i intuicyjnej aplikacji, firmy mierzące się z problemem braku kadry, zyskują dostęp do bazy ponad 100 tys. potencjalnych pracowników.

W aplikacji Tikrow dniówki publikuje ok. 150 firm reprezentujących różne branże, m.in. retail, produkcję, logistykę, HoReCa czy administrację. Wśród nich są m.in. Maxi Zoo, Biedronka, ACTION, Decathlon, Pandora, Galeria Wypieków, Media Markt, Homla, Komfort czy Logicas