Euler Hermes: 65 mln pracowników w UE może potrzebować pomocy pokryzysowej

Ekonomiści Allianz i Euler Hermes spodziewają się ostrej globalnej recesji w pierwszej połowie 2020 r. w przeważającej większości gospodarek rozwiniętych i wschodzących, po której nastąpi ożywienie w kształcie litery "U". Koszt powstrzymania epidemii może stanowić w skali miesiąca nawet 20-30% wstrząsu, jaki ponosi obecnie każda z gospodarek.

Euler Hermes prognozuje, że globalny wzrost PKB w drugim kwartale sięgnie dna koniunktury: spadek o -15% w ujęciu rocznym, gobalne PKB za cały rok zostanie skorygowane w dół z 2,4% do 0,8%, wzrost liczby niewypłacalności na całym świecie wzrośnie o 14% w 2020 r, a 65 milionów pracowników w całej UE może potrzebować pomocy.



Według Allianz i Euler Hermes, każdy kwartał zakłóceń w handlu międzynarodowym będzie kosztować handel światowy 722 mld USD, głównie z powodu obostrzeń wprowadzonych na granicach Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych.

- Zmniejszyliśmy nasze szacunki dotyczące wzrostu światowego PKB w 2020 r. do +0,8% z wcześniejszych +2,4%. Spodziewamy się, że w II kwartale światowy PKB skurczy się o -15% w ujęciu rocznym, czyli o tyle samo, co w latach 2008-2009 łącznie. W tym kontekście spodziewamy się wzrostu PKB o +0,5% w USA i spadku PKB o -1,8% w strefie euro i w Niemczech", powiedział Ludovic Subran, główny ekonomista w Allianz i Euler Hermes.

Zakładając, że działania ograniczające rozprzestrzenianie się choroby zakończą się sukcesem, Allianz i Euler Hermes spodziewają się ożywienia działalności gospodarczej w drugiej połowie 2020 roku. Wyjście z recesji będzie nadal stanowić poważne wyzwanie dla niektórych firm, zwłaszcza dla tych nadmiernie zadłużonych i mających mały kapitał własny, ponieważ straty w obrotach podczas kryzysu będą trudne do zrekompensowania do końca roku. Liczba bankructw przedsiębiorstw na świecie wzrośnie o +14% - szacują ekonomiści Allianz i Euler Hermes.

- Po kryzysie świat będzie innym miejscem. COVID-19 z pewnością zmieni nasze postrzeganie: inwestycji w zdrowie i zdefiniowanie kapitalizmu sprzyjającego integracji społecznej; „miękkiej siły Chin”; globalizacji; walki ze zmianami klimatu – kolejne gwałtowne, prawdopodobne wyzwanie zbiorowe przed nami i być może także to, w jaki sposób oszczędzamy na różne, także nieprzewidziane wydarzenia życiowe – uważa główny ekonomista Allianz i Euler Hermes.