Eurocash ze spadkiem sprzedaży 1,8 proc. w I kw. Powodem zakupy na zapas rok temu

fot, Luis Amaral, właściciel Eurocash

Skonsolidowana sprzedaż grupy Eurocash w I kwartale 2021 r. spadła o 1,8 proc. rdr do 5.812,1 mln zł, wobec konsensusu PAP na poziomie 5.700 mln zł. Jak informuje spółka, spadek związany jest przede wszystkim z wysoką bazą porównawczą wynikającą z zakupów robionych na zapas w marcu 2020 r.

Skonsolidowana EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniosła 115,9 mln zł, co oznacza spadek o 8% r/r, głównie ze względu na słabsze rezultaty segmentu detalicznego. Konsensus PAP zakładał 96,8 mln zł zysku EBITDA.

– Sprzedaż żywności w małych i średnich sklepach, stanowiących główną grupę klientów Grupy Eurocash, w pierwszym kwartale tego roku spadła o 4,8% w porównaniu rdr., kiedy to wszyscy musieliśmy stawić czoła pierwszej fali pandemii COVID-19. Towarzyszyły jej wzmożone zakupy na zapas przed zamrożeniem gospodarki. Patrząc na wyniki pierwszego kwartału br. należy zatem uwzględnić wysoką bazę porównawczą. Na tle rynku spadek sprzedaży Grupy Eurocash o niespełna 2% można uznać za dobry rezultat – powiedział Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash.

– Najmocniej spadek sprzedaży odczuliśmy w hurtowniach Cash&Carry, głównie z powodu znacznie niższego rok do roku popytu na alkohol i napoje bezalkoholowe, oraz w formacie Eurocash Gastronomia, z uwagi na wciąż obowiązujące restrykcje dotyczące placówek gastronomicznych. W segmencie detalicznym zanotowaliśmy porównywalną sprzedaż rok do roku, a sprzedaż do sklepów franczyzowych Delikatesów Centrum nawet wzrosła o ponad 4%. Sprzedaż segmentu Projekty zwiększyła się natomiast trzykrotnie, głównie dzięki konsolidacji Frisco – wskazał Jacek Owczarek.

W segmencie hurtowym Grupa Eurocash zanotowała w I kwartale br. wzrost wyniku EBITDA o 10% r/r do 117,7 mln zł, pomimo spadku sprzedaży o 4% do 4,18 mld zł.

– Znaczący wzrost rentowności w hurcie to głównie efekt dalszej cyfryzacji, w tym dynamicznego rozwoju sprzedaży za pośrednictwem eurocash.pl. Z oferowanych przez nas rozwiązań e-commerce i digitalizacji w hurcie korzysta ponad 25 tys. przedsiębiorców w różnych kanałach dystrybucji, co odpowiada 37% sprzedaży segmentu hurtowego, która może być zrealizowana przy użyciu narzędzi eurocash.pl – wskazał Jacek Owczarek.

Sprzedaż zewnętrzna zrealizowana przez Grupę Eurocash w segmencie detalicznym w pierwszym kwartale br. wyniosła 1,48 mld zł i była na zbliżonym poziomie jak przed rokiem (-0,6% r/r). EBITDA tego segmentu wyniosła 35,8 mln zł wobec 60,1 mln zł w analogicznym okresie 2020 r.