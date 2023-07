Euromonitor: 8 typów klientów zmieniających handel

Konsumenci są bombardowani powiadomieniami i promocjami. Dlatego strategia marki i doświadczenia zakupowe powinny być zgodne z potrzebami konsumentów. Dzięki temu można wyróżnić się na tle konkurencji i odnieść sukces – diagnozuje Euromonitor International.

Jak dotrzeć do sedna zachowań zakupowych?

Euromonitor International dokonał segmentacji konsumentów w oparciu o ich priorytety, rutynowe zachowania i wzorce zakupowe. Okazuje się, że konsumenci diametralnie różnią się osobowością.

Zbadano setki wskaźników behawioralnych, jak wykorzystanie technologii, wpływy marketingowe i indywidualne aspiracje, w oparciu o które opracowano raport wyróżniający 8 typów konsumentów:

Minimalistyczny Poszukiwacz Konserwatywny Domownik Zrównoważony Optymista Ostrożny Planista Impulsywny Nabywca Uczciwy Aktywista Niezrażony Bojownik Bezpieczny Tradycjonalista

Minimalistyczny Poszukiwacz

Minimalistyczny Poszukiwacz koncentruje się na skromnym stylu życia. "Postanowiłem skupić się na najprostszych rzeczach" – mówi. Konsumenci ci zazwyczaj nie śledzą najnowszych trendów ani nie są pod wpływem mediów społecznościowych. Ale wykorzystują technologię, aby ułatwić sobie życie.

Starają się redukować odpady, co często ma pozytywny wpływ na środowisko. W rezultacie zrównoważony rozwój wydaje się być jedną z ich podstawowych wartości.

Minimalistyczni Poszukiwacze rzadko kupują nieistotne przedmioty lub podejmują impulsywne decyzje zakupowe, które zagrażają ich filozofii "mniej znaczy więcej". Zamiast tego często poświęcają czas na badanie produktów i usług.

Ich zakupy są celowe i świadome. Trwałość produktu może być istotnym czynnikiem, a pragnienie zminimalizowania odpadów oznacza, że będą naprawiać produkty, albo kupować używane, zamiast nowe.

Zainteresowanie jakością przez tego typu konsumentów wykracza poza preferencje zakupowe i obejmuje życie osobiste. Regularnie uczestniczą oni w zajęciach, jak ćwiczenia, hobby i spędzanie czasu z rodziną lub bliskimi przyjaciółmi.

Minimalistyczni Poszukiwacze często szukają wygodnych i szybkich usług, które pozwolą im prowadzić zrównoważony styl życia.

Konserwatywny Domownik

Konserwatywny Domownik priorytetowo traktuje bliskie relacje i sprawy osobiste. "Rodzina i przyjaciele są dla mnie najważniejsi" – stwierdza. Konsumenci tego typu lubią spędzać czas w domu i nie przywiązują dużej wagi do swojego wizerunku czy najnowszych trendów.

Są ostrożni w wydawaniu pieniędzy. Nie szukają aktywnie produktów premium, nie podążają za nowymi modami. Zamiast tego zwykle trzymają się swoich podstawowych kategorii zakupowych.

Choć niekoniecznie chcą wydawać pieniądze, lubią zakupy i przeglądanie sklepów. Unikalne oferty, jak szybkie wyprzedaże, sklepy typu pop-up i ekskluzywne kolekcje mogą ich jednak przyciągnąć i sprowokować do okazjonalnych zakupów impulsowych.

Konserwatywni Domownicy nie wykazują lojalności wobec produktu lub marki. Dlatego szansę w tej grupie mają te firmy, których ceny są konkurencyjne, zaś produkty podobne do tych, które regularnie kupują konsumenci należący do tej grupy.

Zrównoważony Optymista

Zrównoważony Optymista chce stabilnego życia i skupia się na cieszeniu się teraźniejszością, a także na planowaniu przyszłości. "Jestem pewny siebie i swojej przyszłości" – to jego domena.

Konsumenci z tej kategorii wzbogacają swoje życie, poznając różne kultury. Cenią sobie czas spędzony samotnie na spełnianiu swoich potrzeb, a także czas spędzony z najbliższą rodziną.

Koncentrują się na doskonaleniu własnego życia, ale także przywiązują wagę do otaczającego ich świata. Są szczególnie optymistyczni, że ich obecne działania mają doprowadzić do „jaśniejszej przyszłości”.

Zrównoważeni Optymiści są pragmatycznymi konsumentami i ostrożnymi w wydawaniu pieniędzy. Ale przywiązują również dużą wagę do swojego osobistego szczęścia, które może przybrać formę np. dokonywania małych zakupów, które dają radość.

Konsumenci ci czasami szukają produktów markowych premium, ale zazwyczaj priorytetowo traktują niskie ceny.

Zrównoważony Optymista jest zazwyczaj obojętny na zakupy. Ale może szukać usług i produktów, które pozwolą szybko wykonać pracę, dzięki czemu będzie więcej czasu na działania, które ceni.

Ostrożny Planista

Ostrożny Planista koncentruje się na przyszłości i ostrożnie obchodzi się ze swoimi pieniędzmi. "Wiem, czego chcę w życiu" – deklaruje. Konsumenci z tej grupy będą działać proaktywnie w celu utrzymania i poprawy bezpieczeństwa finansowego.

Konsumenci ci często wcześniej decydują, co zamierzają kupić i zazwyczaj nie odbiegają od swojej listy zakupów. Zapewniają, że są w pełni świadomi zarówno funkcji, jak i stosunku jakości do ceny produktu, który kupują. Etykiety produktów, recenzje i rekomendacje pomagają im w podejmowaniu decyzji zakupowych.

Ostrożni Planiści zwykle nie są zachwyceni najnowszymi trendami i nie czują potrzeby posiadania nowych produktów. Kładą nacisk na jakość i zaufane marki, ale w ramach akceptowalnej ceny. Oszczędzanie pieniędzy jest niezwykle ważne dla tych konsumentów – szybko zmienią swoje preferencje zakupowe, jeśli alternatywny produkt reprezentuje lepszą wartość.

Impulsywny Nabywca

Impulsywny Nabywca podąża za najnowszymi trendami i stara się być z nimi na bieżąco dzięki mediom społecznościowym i kampaniom marek. "Uwielbiam znajdować okazje" – przyznaje.

Jednak konsumenci tego typu znacznie bardziej cenią sobie doświadczenia niż dobra materialne. Lubią szukać produktów i przeglądać sklepy, nawet jeśli nie planują żadnych zakupów. Mogą stanowić wyzwanie, ponieważ są ostrożni w udostępnianiu danych osobowych online. Ale pójdą na ustępstwa, aby uzyskać produkty lub usługi odpowiadające ich potrzebom.

Wartość i jakość są ich motorem napędowym przy dokonywaniu zakupów, mają tendencję do wydawania pieniędzy natychmiast, jeśli uważają, że znaleźli okazję. Przejrzyste etykiety produktów mogą silnie wpływać na ich decyzje. Pragną wygody i często są gotowi za nią słono zapłacić.

W ramach wypróbowania nowych produktów, Impulsywny Nabywca kupi znane marki lub luksusowe przedmioty, które mieszczą się w jego budżecie i odzwierciedlają preferowane wartości. Styl życia konsumentów to płynne połączenie platform i usług internetowych z fizycznymi zakupami. Sprzedaż firmy powinna być więc wielokanałowa i angażująca, aby przyciągnąć tych konsumentów.

Uczciwy Aktywista

Uczciwy Aktywista to zwolennik sprawiedliwości społecznej, środowiskowej i politycznej. Konsumenci z tej grupy są aktywni w swoich lokalnych społecznościach i inwestują w swoje dobre samopoczucie. "Wierzę, że mam moc wprowadzania zmian" - uważają. Głośno mówią o problemach globalnych i chcą, aby marki, które kupują, podzielały ich wartości.

Uczciwi Aktywiści szukają produktów o ekologicznych lub zrównoważonych cechach, ponieważ chcą uczestniczyć w uczynieniu świata lepszym miejscem do życia. Stosunek jakości do ceny i niska cena są najlepszą zachętą do zrobienia zakupów.

Mogą być lojalni, chyba że marka lub firma prezentuje wartości sprzeczne z ich przekonaniami. Zwykle trzymają się wypróbowanych i przetestowanych ścieżek zakupowych i często są skłonni zapłacić więcej za produkty, jeśli mają przekonanie, że będą one dobrze działać.

Uczciwi Aktywiści inwestują w doświadczenia. Będą spędzać czas nie oszczędzając na działaniach, które niosą pomoc potrzebującym np. poprzez działalność charytatywną.

Niezrażony Bojownik

Niezrażony Bojownik lubi żyć chwilą. Inwestuje w swój wizerunek. Dba o to, co o nim myślą inni i lubi podążać za najnowszymi trendami. Jest również gotowy wydawać pieniądze, aby emanować pewnym statusem. Reputacja jest najwyższym priorytetem. "Chcę mieć i być najlepszy" – to jego motto.

Wykres 13.png

Konsumenci z tej kategorii są obyci z technologią. Zwykle są aktywni w mediach społecznościowych, ponieważ platformy te promują styl, zgodnie z którym chcą żyć. Ale najczęściej nie znajdują się pod wpływem popularnych postaci.

Wykres 14.png

Niezrażeni Bojownicy, w porównaniu do innych konsumentów, mają bardziej beztroski styl wydawania pieniędzy. Lubią próbować i testować nowe produkty, ale przed zakupem poświęcają czas na rozpoznanie sytuacji. Będą aktywnie poszukiwać marek premium, nawet jeśli wiąże się to z większym wydatkiem. Takie doświadczenia, jak podróże, są równie ważne jak dobra materialne.

Wykres 15.png

Tego typu konsumenci mogą być lojalnymi kupującymi. Preferują programy lojalnościowe lub członkostwa i często dają pierwszeństwo markom, w których otrzymują z tego korzyści.

Bezpieczny Tradycjonalista

Bezpieczni Tradycjonaliści są przywiązani do swojego sposobu życia. Zazwyczaj nie przywiązują wagi do swojego wizerunku i rzadko podążają za najnowszymi trendami. "Jestem zadowolony ze swojego miejsca w życiu" - twierdzą.

Może być trudno na nich wpłynąć, ponieważ prawie nigdy nie dokonują zakupów impulsowych i rzadko testują nowe produkty. Zamiast tego zwykle trzymają się swoich zasad. Są oszczędni, często szukają niskich cen i sposobów na zaoszczędzenie pieniędzy.

Rabaty i wyprzedaże mogą czasami wpływać na ich zachowania zakupowe, powodując przestawienie się na najtańszą alternatywę.

Bezpieczni Tradycjonaliści nie lubią zakupów, ale wygodny proces zakupowy może zmienić ich w stałych nabywców. Częściej robią zakupy w sklepie stacjonarnym niż online. Ale coraz częściej czują się bardziej komfortowo korzystając z technologii, które stają się nowym kanałem dotarcia do tej grupy konsumentów.