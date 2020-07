Eurostat: Jest odbicie w handlu, kryzys ominął branżę FMCG

106,9 - tyle punktów wyniosła wartość Indeksu Handlu Detalicznego policzona dla 27 krajów Unii Europejskiej w maju. Oznacza to, że branża handlowa w 27 krajach UE, w porównaniu do 2015 r., ma się lepiej.

Kwiecień był miesiącem największych strat w całej Unii Europejskiej. Wówczas średnia wartość indeksu spadła o ponad 22 punkty w porównaniu do stycznia i lutego 2020. Są jednak i pozytywne wieści. W maju wartość indeksu wzrosła o niemal 20% w porównaniu do kwietnia, gdy indeks szacowano na 92,8 punktów.

- Kryzys w stosunkowo najmniejszym stopniu dotknął producentów w branży FMCG, choć i tutaj, jak wynika z naszych analiz, widać było wahnięcia, które stanowiły duże wyzwanie z punktu widzenia zapewnienia ciągłości dostaw. Np. na początku pandemii bardzo wzrosła sprzedaż alkoholu, w kwietniu z kolei wzrosła sprzedaż przekąsek przy spadku sprzedaży słodyczy – zwraca uwagę Marcin Pleszko z Sagra Technology, firmy dostarczającej rozwiązania SFA oraz usługi integracji danych od dystrybutorów i z sieci handlowych, które wspierają sprzedaż dla producentów FMCG.



Wwartość indeksu w Polsce jest wyższa niż europejska średnia. W maju wyniosła ona 116,5 punktów, a więc o blisko 10 punktów więcej niż średnia dla 27 gospodarek UE. Choć to spory spadek w porównaniu do lutego, gdy wartość wyniosła 137,9 punktów, to już w maju odrobiliśmy połowę swojej straty sprzed lockdownu, uzyskując 127.2 pkt.

Zgodnie z danymi Eurostatu, Polska znajduje się w grupie 5 państw, w których indeks w maju był zbliżony do indeksu z czerwca w 2019 r., gdy wyniósł on równe 130. Dla porównania w Niemczech w maju br wyniósł on 122.1 a w czerwcu 2019 r. 115.7. Słabe wskaźniki notują takie kraje jak Francja (odpowiednio 97,8 i 114), Hiszpania (88,5 – 111) czy Włochy (88, 1 - 103, 1).

Ożywienie w handlu widać także analizując indeks sprzedaży paliw. W maju w Polsce jego wartość wyniosła 100,4 punktów, podczas gdy w kwietniu 85,2. Do 134,7 punktów w styczniu jednak jeszcze sporo brakuje.