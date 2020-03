EY: Łańcuchy dostaw słabym ogniwem gospodarki, ale są sposoby by je wzmacniać

W dzisiejszym świecie Łańcuchy Dostaw są bardziej skomplikowane i najmniej elastyczne niż kiedykolwiek przedtem. Poprzez globalny wpływ pandemii i decyzje poszczególnych krajów związane z wprowadzeniem stanów zagrożenia epidemiologicznego związanego z koronawirusem, dotknięty zostanie niemal każdy przedsiębiorca z przeróżnych dziedzin działalności. Do tego dochodzą nieprzewidziane zachowania konsumentów, którzy w emocjach dokonują irracjonalnych decyzji zakupowych. Stwierdzenie, że Łańcuch Dostaw jest tak silny jak jego najsłabsze ogniwo, nabiera nowego znaczenia – ocenia Anna Paradowska, Menedżer, Dział Doradztwa Biznesowego EY.

- Nie tylko fabryki zlokalizowane w Chinach zostały dotknięte przez zamknięcia i kwarantanny. Produkcje w innych krajach również zmagają się z brakami kluczowych komponentów. Ponadto, wielu przedsiębiorców opiera się tylko na ograniczonej liczbie dostawców, redukując przy tym maksymalnie swoje poziomy zapasów, zwłaszcza poziom zapasów bezpieczeństwa – wymienia ekspertka.

Nad czym zatem powinny zastanowić się firmy, aby ocenić ryzyko wpływu pandemii na ich działalność w krótkim terminie oraz wdrożyć skuteczne środki ochrony na przyszłość?

Oto kilka propozycji, które przedstawia EY:

1. Zakupy:

a. Przejrzyj listę swoich dostawców- kto z nich wytwarza elementy krytyczne do zachowania ciągłości biznesowej? Jaki jest stan ich zapasów?

b. Dla ilu moich produktów/komponentów są dostępne zamienniki? Kto może mi je dostarczyć?

c. Jaka jest kondycja finansowa moich dostawców, czy możemy wdrożyć środki zapewniające ciągłość współpracy?

2. Planowanie:

a. Przejrzyj portfolio produktowe oraz swoich klientów w celu ustalenia priorytetów. Kogo powinieneś zaopatrzyć w pierwszej kolejności?

b. Jak elastyczne są Twoje narzędzia do planowania? Czy jesteś w stanie dopasować cykl planistyczny do zmian i szybko reagować na stale pojawiające się nowe informacje?

3. Produkcja i dystrybucja:

a. Na jak długo jestem w stanie zapewnić ciągłość produkcji dla kluczowych produktów, aby spełnić oczekiwania moich najważniejszych klientów?

b. Jaki jest skład produktowy (BOM) pod względem krytyczności poszczególnych składników? Wyznacz je wraz z identyfikacją alternatyw.

- Kryzys i związane z nim wyzwania zmuszają przedsiębiorców do podjęcia natychmiastowych, doraźnych działań w celu szybkiej oceny ryzyka w Łańcuchu Dostaw. Jednak w dłuższej perspektywie należy zadać kluczowe pytanie - jak mogę zapewnić płynność biznesu i przygotować operacje firmy na podobne zawirowania? Budowanie odpornego Łańcucha Dostaw to wyważenie szybkich efektów i korzyści z długoterminową, ugruntowaną wytrzymałością i transparentnością. Jest to możliwe do osiągnięcia, szczególnie przy wykorzystaniu dostępnej technologii, automatyzacji czy odpowiedniej strategii zakupowej. Następujące na świecie wydarzenia takie jak: epidemie, klęski żywiołowe, terroryzm, zamieszki, cyber ataki, wpisują się już niestety w codzienność działalności biznesowej, stając się normą. Obecny kryzys udowodnił, że delikatność Łańcucha Dostaw to obszar, który niejednokrotnie, po wyciągnięciu wniosków, będzie podlegał w firmach dyskusji i zmianom w nadchodzących, może już nie w latach a w najbliższych miesiącach – podsumowuje Anna Paradowska.