EY: Mamy coraz więcej obaw związanych z codziennym życiem. To przekłada się na zakupy

Obserwujemy istotne zmiany zachowań konsumentów w porównaniu do sytuacji sprzed pandemii. Dotyczy to deklaracji wydatkowych, preferencji zakupowych, czy wartości, którymi konsumenci się kierują. Polacy są bardziej sceptyczni wobec swojej sytuacji niż globalny respondent, jedna trzecia z nas uważa, że sytuacja pogarsza się – mówił Łukasz Wojciechowski, Partner, Dział Audytu, Lider Sektora Handlu i Produktów Konsumenckich, EY, podczas panelu „Higiena i cena, czyli czy Polacy rzeczywiście kupują inaczej”, który odbył się w ramach Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

- Obserwujemy istotne zmiany w porównaniu do sytuacji sprzed pandemii. Dotyczy to deklaracji wydatkowych, preferencji zakupowych, czy wartości, którymi konsumenci się kierują. Z wyników naszego badania wynika, że Polacy są bardzie sceptyczni wobec swojej sytuacji niż globalny respondent. Co trzeci Polak uważa, że sytuacja jest gorsza niż miesiąc temu, a tylko 4 proc. Polaków twierdzi, że sytuacja się poprawiła względem poprzedniego miesiąca. Globalnie 16 proc. respondentów ocenia lepiej jak i gorzej obecną sytuację – mówił Łukasz Wojciechowski.

Badanie miało miejsce w drugiej połowie października, a więc jeszcze przed zwiększeniem obostrzeń, ale już w momencie, kiedy wzrost zachorowań na COVID-19 był istotny.

Z badania wynikało że teraz bardziej obawiamy się o zdrowie swoich bliskich. Ponad połowa z nas była mocno zaniepokojona swoim zdrowiem. Istotnie wzrósł także odsetek osób obawiających się o swoją pracę (43 proc. wobec 30 proc. w czerwcu). Połowa badanych obawiała się o swoje finanse – tutaj również nastąpił kilkuprocentowy wzrost. W drugiej połowie października 48 proc. odczuwało dyskomfort podróżując komunikacją miejską, podobna liczba osób bała się iść do restauracji.

- Są natomiast pewne sytuacje, do których się przyzwyczajamy, np. idąc na codzienne zakupy do sklepów spożywczych jedynie 18 proc. osób odczuwa dyskomfort z tego powodu. Podobnie w przypadku udania się do pracy – obawia się tego tylko 19 proc. osób – wskazywał partner EY.

Jak te obawy przekładają się na trendy zakupowe? - W większości kategorii konsumenckich obserwujemy deklaratywny spadek wydatków. Są one spójne z danymi o sprzedaży detalicznej – za 9 miesięcy tego roku mamy spadek o ponad 3 pp względem 2019 roku. Polacy szukają oszczędności, mniej wydają na usługi typu kino, wakacje, usługi typu fryzjer, towary luksusowe. Część wydatków jest ograniczana przez odgórne restrykcje. Więcej natomiast wydajemy na artykuły higieny osobistej, artykuły gospodarstwa domowego, świeżą żywność, domowe środki czystości – wymieniał Łukasz Wojciechowski.