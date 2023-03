EY: Nastroje konsumenckie są coraz gorsze. Co to może oznaczać dla handlu?

EY Future Consumer Index próbuje m.in. zdiagnozować, jak zmieniają się nastoje i zachowania konsumentów i jaki będzie polski konsument w przyszłości. W Polsce badanie przeprowadzono czterokrotnie, pierwsze w czerwcu 2020 roku, a ostatnie w marcu 2023 roku. Skoncentrowano się na nastrojach, stylu życia, zachowaniach zakupowych i kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Duża część Polaków odczuwa pogorszenie sytuacji

- Przeanalizowaliśmy cztery najważniejsze obszary: nastroje, styl życia, zachowania zakupowe konsumentów oraz zrównoważony rozwój. Jeśli chodzi o nastroje konsumenckie, to pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że duża część Polaków, bo aż 31%, odczuwa pogorszenie sytuacji w porównaniu z okresem sprzed 3-4 miesięcy – mówi Grzegorz Przytuła, Partner at EY-Parthenon, Co-Head of EY Poland Consumer and Retail Practice.

Jak komentuje, w przypadku stylu życia 53% kupuje tylko to, co jest niezbędne, zwraca baczniejszą uwagę na to, co wkłada do swojego koszyka zakupowego, czy to spożywczego, czy też niespożywczego. Jeżeli chodzi o zachowania zakupowe, 45% wydaje mniej na rzeczy mniej istotne, bardziej koncentruje się na podstawowych dobrach. Ostatnią rzeczą analizowaną w badaniu jest kwestia zrównoważonego rozwoju, tego, jak ważne dla konsumentów są produkty zrównoważone. Nadal dla 30% badanych jest to coś bardzo ważnego, o ile nie najważniejszego. Ale na pytanie, jak respondenci oceniają te produkty i chęć ich kupowania, aż 84% stwierdza, że generalnie są to drogie artykuły, często dla nich nieosiągalne. Ich zdaniem rosnące ceny produktów ekologicznych zmniejszą wolumen sprzedaży tych kategorii.

Coraz więcej osób ma obawy co do przyszłości

Według EY Future Consumer Index, istotnie pogorszyła się ocena samopoczucia oraz sytuacji finansowej konsumentów i 35% z nich przewiduje dalsze pogorszenie w ciągu najbliższych trzech lat.

- Porównaliśmy kilka ostatnich edycji badania i pierwsze, co się rzuca w oczy, to duże pogorszenie nastrojów, zwłaszcza w porównaniu z zeszłym rokiem, gdy w maju nastąpiło lekkie odprężenie w ocenie sytuacji perspektyw na przyszłość. Dzisiaj 31% respondentów twierdzi, że w porównaniu z sytuacją sprzed 3-4 miesięcy jest gorzej. Ale ciekawszą - moim zdaniem – informacją, jest znacznie mniejszy odsetek osób mówiących: „nie ma większych zmian” - zwykle było to ok. 70%. Teraz mówi tak już tylko 60%. Co to oznacza? Coraz mniej osób nie ma obaw co do przyszłości - przytacza wyniki badań Grzegorz Przytuła. - 70% badanych Polaków uważa, że rosnące koszty życia będą dalej pogarszać sytuację, 56% - że sytuacja kraju pogorszy się, a 48% - że konflikty zagraniczne i wojny będą powodować dalsze pogarszanie sytuacji. To dość pesymistyczny obraz, który daje do myślenia – podkreśla.