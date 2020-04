EY: To nie czas na wprowadzanie nowych podatków

Tomasz Wagner, Starszy Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego EY, Zespół Podatków Pośrednich. Fot. EY

W obecnych okolicznościach wprowadzenie w Polsce nowych podatków czy opłat spotkałoby się z ogromnym sprzeciwem biznesu, a dla wielu podmiotów mogłoby się stać przysłowiowym gwoździem do finansowej trumny. Także UE w najbliższym czasie nie będzie podejmować prac polegających na wprowadzeniu nowych podatków. Jednak po ustaniu pandemii może się okazać, że państwa członkowskie będą potrzebowały nowych źródeł finansowania, a wtedy powrót do dyskusji o nowych opłatach może okazać się uzasadniony - ocenia Tomasz Wagner, Starszy Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego EY, Zespół Podatków Pośrednich, w rozmowie z dlahandlu.pl.

Jak ocenia Pan propozycje nowych podatków, przedstawionych przez Premiera Morawieckiego (podatek cyfrowy, od transakcji finansowych, śladu węglowego itp)? Czy rzeczywiście są to nowe podatki, czy też takie pomysły były już wcześniej?

Pomysły wprowadzenia tego rodzaju obciążeń pojawiały się już wcześniej i niektóre z nich dyskutowane były także na szczeblu międzynarodowym. Wprowadzenie ich w Polsce nie jest wykluczone, ale wątpliwe jest, aby zdarzyło się to w najbliższym czasie. Ekonomiści podkreślają raczej, że już istniejące opłaty i podatki będzie należało obniżyć, lub tymczasowo zrezygnować z ich poboru. W takich okolicznościach wprowadzenie nowych podatków czy opłat spotkałoby się z pewnością z ogromnym sprzeciwem biznesu, a dla wielu podmiotów mogłoby się stać przysłowiowym gwoździem do finansowej trumny.

Myślę, że do tematu wprowadzenia tych podatków można będzie powrócić już po zażegnaniu kryzysu wynikającego z trwającej pandemii. Wówczas należałoby solidnie przeanalizować ich zasadność i skutki jakie może wywołać ich wprowadzenie, szczególnie biorąc pod uwagę czas jaki będzie potrzebny przedsiębiorstwom do powrotu do stabilnej kondycji finansowej.

Czy są szanse na wprowadzenie tych podatków na poziomie całej Unii Europejskiej? Co byłoby potrzebne, by mogło się tak stać?

Uważam, że Unia Europejska w najbliższym czasie nie będzie podejmować prac polegających na wprowadzeniu nowych opłat czy podatków. W chwili obecnej analizowane są i uruchamiane środki pomocowe dla przedsiębiorstw w dobie kryzysu. Z drugiej strony, kiedy już dystrybucja tych środków i stan pandemii dobiegną końca, może się okazać, że państwa członkowskie będą potrzebowały nowych źródeł finansowania, a wtedy powrót do dyskusji o nowych opłatach może okazać się uzasadniony.

Przedsiębiorcy proponują różne rozwiązania mające na celu pomoc firmom. Między nimi znalazł się apel o zwolnienie firm, niezależnie od wielkości, z podatków CIT, PIT, VAT, od nieruchomości przez drugi kwartał 2020 r. Czy wprowadzenie takiej ulgi jest realne?

Z końcem pierwszego kwartału upływało wiele ustawowych terminów związanych z podatkami – w tym na ich płacenie i obowiązki raportowania. Stąd pierwsza fala ulg i odroczeń musiała zostać uchwalona przed kwietniem. W drugim kwartale z pewnością będą toczyć się kolejne prace, zresztą już trwa uchwalanie tzw. Tarczy 2.0.