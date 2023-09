Fabryka puszek zapewni kilkadziesiąt nowych miejsc pracy w Lublinie

Wytwarzane w Lublinie wieczka puszek do napojów trafiają do światowych klientów w Europie, a następnie po spożyciu napojów przez konsumentów wracają do Polski w formie pełnowartościowego aluminium pozyskanego w procesie recyklingu. Moduły do tworzenia wieczek są wyposażone w szereg czujników monitorujących ich pracę i pozwalających kontrolować produkcję w czasie rzeczywistym, w tym krytyczne parametry pracy pras produkcyjnych. Transport wewnętrzny obsługiwany jest przez pojazdy samojezdne AGV (Automated Guided Vehicles), co pozwoliło w pełni zautomatyzować procesy produkcyjne. Z kolei system paneli fotowoltaicznych o mocy 908,22 kWp, zainstalowanych na dachu ogranicza zużycie energii elektrycznej.

- Obsługując wiele rynków w całej Europie, lubelska fabryka wspiera dążenie Ball do doskonałości w dostarczaniu produktów aluminiowych naszym klientom. Dziękuję zespołowi z Lublina za dotychczasową świetną pracę i życzę dalszych sukcesów - powiedział Gerhard Mayer, wiceprezes ds. operacyjnych Ball Beverage Packaging EMEA podczas inauguracji w Lublinie.

Innowacyjne rozwiązania wprowadzone przez polskich specjalistów Ball w Lublinie są traktowane w kategorii najlepszych praktyk, na których wzorują się zakłady w Stanach Zjednoczonych i Europie.

Dwa nowe moduły produkcyjne wieczek w Ball Lublin to największa tego typu inwestycja w Europie, dzięki której stworzymy kolejne kilkadziesiąt miejsc pracy - podkreśla Robert Granosik, członek zarządu i dyrektor lubelskiego zakładu Ball Packaging Europe.

Po opróżnieniu aluminiowa puszka, butelka lub kubek mogą zostać poddane recyklingowi i wrócić na półki sklepowe w ciągu zaledwie 60 dni.

Fabryka w Lublinie stworzyła setki nowych miejsc pracy. Dajemy stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju kompetencji, jednocześnie dbając o różnorodność w naszych zespołach. W Ball Lublin nikogo nie dziwi kobieta na stanowisku mechanika, automatyka czy narzędziowca. Większość składu zarządu firmy to również kobiety, dodaje Robert Granosik.