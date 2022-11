Firmy retail w Polsce odnoszą coraz więcej korzyści z chmury

Ponad połowa firm z sektora retail (55%) uważa się za „średnio” lub „wysoko” zaawansowane we wdrażaniu rozwiązań chmurowych.

Sektor handlu detalicznego i dóbr konsumpcyjnych chętnie korzysta z potencjału chmury. Już ponad połowa firm z sektora retail (55%) uważa się za „średnio” lub „wysoko” zaawansowane we wdrażaniu rozwiązań chmurowych. Tylko 17% nie używa chmury i nie uwzględnia jej w swojej strategii.

Chmura jako cyfrowa akceleracja biznesu retail

Główną wartością uzyskaną dzięki chmurze jest optymalizacja kosztów – wymienia ją ⅓ badanych firm z sektora. Tylko 6% wskazuje na zwiększenie przychodów, w USA wskaźnik ten jest kluczowy, wskazywany przez 34% organizacji.

„Warto myśleć o chmurze, ponieważ chmura umożliwia budowę nowych kanałów sprzedaży, komunikacji i obsługi klientów, co przyczynia się do lepszej lojalności wobec marki” – zalecają autorzy raportu.

- Chmura publiczna odgrywa dziś kluczową rolę w obszarze cyfrowej akceleracji biznesu. Umożliwia nam szybką analizę i przetwarzanie danych, a środowiska dedykowane dla AI czy Machine Learning stanowią o przewadze chmury nad typowymi platformami on-premises. W Żabce, dzięki działaniu w chmurze, zyskaliśmy na zwinności, obniżyliśmy koszt końcowy, udało się przełączyć z kosztu stałego na koszt zmienny dyktowany aktualnymi potrzebami – wypowiada się cytowany w raporcie Jakub Masłowski, dyrektor ds. technologii w Żabka Future. - Chmura jest dla nas idealnym miejscem pracy, ponieważ poza bieżącą działalnością sieć dużo prototypuje i weryfikuje. Zapewnia również pełne bezpieczeństwo dzięki rozwiązaniom multi-cloud czy multi-region. Nie inwestujemy w jedno środowisko, nasza strategia zakłada multi-cloud oraz chmurę prywatną jako środowisko na kolejne lata - dodaje.

Zaznacza, że time-to-market jest podstawowym wskaźnikiem biznesowym, a wysoka dostępność usług stanowi priorytet technologiczny.

- Dużą wartością jest także czas. Dzięki m.in. chmurze czas wdrożenia nowych rozwiązań w Żabce jest krótki. Mając możliwość szybkiego testowania rozwiązań, wybieramy te przynoszące korzyści. Przekłada się to na efekty finansowe oraz wizerunek firmy. Tym samym wzmacniamy pozycję lidera - komentuje Jakub Masłowski.

Jak informuje Lucyna Michniewicz-Ślaska, VOX Capital Group od kilku lat przechodzi integrację oraz gruntowną transformację modelu biznesowego.

- Droga do chmury była naturalną i oczywistą odpowiedzią na potrzeby biznesu w zakresie szybkości dostarczania rozwiązań, elastyczności, skalowalności naszych środowisk i aplikacji oraz ich dostępności z każdego miejsca na świecie. Pierwszym etapem naszego projektu był POC w pełnym zakresie docelowej migracji, podczas którego założyliśmy wiele kluczowych wskaźników efektywności (KPI), które powinien spełnić nasz projekt w zakresie kosztów, wydajności, łatwości i szybkości powoływania nowych środowisk, a także zarządzania całą infrastrukturą – wyjaśnia cytowana w raporcie Lucyna Michniewicz-Ślaska, CIO w VOX Capital Group. - VOX jest w chmurze po to, aby szybciej się rozwijać oraz dostarczać innowacyjne rozwiązania skalowalne na cały świat, takie jak VOXBOX – program do aranżacji wnętrz z wykorzystaniem okularów wirtualnej rzeczywistości. Dzięki chmurze chcemy także eksperymentować z różnorodnymi nowymi sposobami i kanałami dostarczania wartości do klienta – ocenia.

Aby dobrze zrozumieć znaczenie i wartość chmury, należy bazować na wdrażaniu konkretnych rozwiązań i przypadków użycia (use case), które są możliwe do monetyzacji i będą przekładały się na wzrost wartości biznesu.

- Chmura jest w stanie poprawiać i wspierać krótszy time-to-market. Nie dotyczy to wyłącznie analityki i wydajności chmury, ale też dostępu do gotowych, zawartych w niej rozwiązań. Ponadto za działaniami w chmurze musi podążać nauka - dobre zrozumienie jej wykorzystania i myślenie nie tylko o prowadzeniu biznesu, ale też o pozycjonowania IT jako jego części. To ona ma wprowadzać pewną lekkość i sprawczość do procesów rozwoju, dostarczać rozwiązań, poprawiać jakość. Dobrze wykorzystywane rozwiązania chmurowe nie będą powodowały nakładania się tych rozwiązań, ale właśnie pozwolą umiejętniej i efektywniej je wykorzystywać. A to przekłada się na krótszy time-to-market i skalowalność organizacji – wymieniają korzyści rozwiązań chmurowych Remigiusz Wojciechowski, dyrektor Departamentu Inicjatyw i Projektów Technologicznych w CCC, oraz Krystian Hatała, kierownik Działu Rozwoju Systemów dla CRM i Analityki w CCC.

Platforma do innowacji sektora retail

Firmy z sektora handlu detalicznego i dóbr konsumpcyjnych na pierwszym miejscu postrzegają chmurę jako platformę do innowacji, jednak tylko jedna na dziesięć firm traktuje ją jako element strategii biznesowej – wynika z raportu PwC.

W porównaniu do pozostałych badanych sektorów firmy z tej branży trzy razy częściej wskazują, że chmura stwarza ryzyko bezpieczeństwa i ryzyko biznesowe, którym należy się zająć. Wyróżnikiem jest jednak to, że aż 17% firm wykorzystuje chmurę do poprawy raportowania ESG - to trzy razy więcej niż w pozostałych badanych sektorach.

Aż 44% firm wskazuje na brak jasnej mapy korzyści z transformacji chmurowej, a 55% organizacji wskazuje, że nie umie zmierzyć wartości z transformacji chmurowej. Dla połowy firm dużym utrudnieniem są ograniczenia w obszarze posiadanej wiedzy i kompetencji technologicznych co wpływa na poziom zdolności realizacji strategii chmurowej.

Wysoki poziom oczekiwań vs relatywnie niski poziom efektu osiągniętego wynika z wciąż dość niskiej dojrzałości polskiego rynku – czytamy w raporcie. Na rynkach bardziej dojrzałych różnica oczekiwań pomiędzy osiągniętymi celami jest wyraźnie mniejsza i jest związana z urealnieniem celu stawianego chmurze jak i dobraniu właściwych kryteriów do oceny – stwierdzają w raporcie eksperci PwC.

Czy Twoja firma uzyskała oczekiwaną wartość z transformacji chmurowej?