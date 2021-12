Firmy wobec nowych obostrzeń: Za wszelką cenę chronić pracowników

Rosnąca liczba zakażeń COVID-19 spowodowała, że od 15 grudnia obowiązywać będą nowe obostrzenia w prowadzeniu niektórych rodzajów działalności gospodarczych. Niestety, nie ma pewności, czy na tej skali ograniczeń i terminie ich obowiązywania się skończy.

Prawie 7 na 10 (68 proc.) przedstawicieli mikro, małych i średnich firm ocenia przygotowanie swojej firmy na wypadek kolejnego lockdownu jako dobre. Najlepiej postrzega swoje możliwości w sytuacji nowych obostrzeń handel.

Obecnie 38 proc. mikro, małych i średnich firm informuje, że wiedzie im się tak samo lub nawet lepiej niż przed pandemią.

Nowe obostrzenia

Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o zaostrzeniu od 15 grudnia niektórych ograniczeń związanych z pandemią. Choć całkowitego lockdownu nie będzie, zamknięte zostaną dyskoteki i kluby, z wyjątkiem imprez sylwestrowych, przy maksymalnie 100 osobach. Do 30 proc. zostanie zmniejszony limit obłożenia w restauracjach, hotelach, teatrach, kinach, obiektach sportowych i sakralnych. Dodatkowo, w kinach wprowadzony będzie zakaz konsumpcji. Zwiększenie liczby osób będzie możliwe wyłącznie w przypadku zaszczepionych zweryfikowanych przez przedsiębiorcę. W transporcie zbiorowym obłożenie ma zostać ograniczone do 75 proc. Od 20 grudnia do 9 stycznia w szkołach podstawowych i średnich obowiązywała będzie nauka zdalna. Nie wiadomo, czy to wystarczy, czy ograniczenia nie przybiorą na sile i nie zostaną przedłużone.

Większość firm przygotowana na kolejny lockdown

Dla firm, które często w zwiększonym popycie na koniec roku wypatrują szansy na podciągnięcie wyników, zaostrzenie ograniczeń i pogorszenie się klimatu dla biznesu, jakie przyniosło natężenie pandemii, to zdecydowanie niedobra wiadomość. Szczególnie, że konfrontacja z lockdownem to zdaniem 36 proc. przedsiębiorców wyzwanie, na które nie da się przygotować, 30 proc. uważa, że zależy to od różnych czynników, a twierdzących, że jest to możliwe jest najmniej, bo 28 proc. ankietowanych, wynika z badania Keralla Research zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Tak wyglądają odpowiedzi na poziomie ogólnym, bo gdy jednak spytać o to, jak udaje się to reprezentowanym przez ankietowanych przedsiębiorstwom, odpowiedzi są już bardziej optymistyczne. Prawie 7 na 10 (68 proc.) przedstawicieli mikro, małych i średnich firm ocenia przygotowanie swojej firmy na wypadek kolejnego lockdownu jako dobre, z czego ponad 16 proc. określa je nawet jako „zdecydowanie dobre”, ale 22 proc. przyznaje, że nie jest przygotowana do takiej sytuacji. A co dziesiąty przedsiębiorca przyznaje, że właściwie nie wie, na ile jego firma podołałby takiemu kolejnemu wyzwaniu.

Handel najlepiej przygotowany