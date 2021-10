Fit for 55 – krótka droga do osłabienia unijnej gospodarki?

Ogłoszony w lipcu br. przez Komisję Europejską pakiet pod nazwą Fit for 55 („Gotowi na 55 procent”) to zestaw propozycji legislacyjnych służących dostosowaniu unijnej polityki klimatycznej do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. w perspektywie roku 2030 r.

Zdaniem przedsiębiorców, namacalnym skutkiem Fit for 55 może okazać się zubożenie europejskiego społeczeństwa i obniżenie konkurencyjności gospodarki UE.

Przedsiębiorcy zrzeszeni w ZPP zauważają, e obecna polityka klimatyczna w wysokim stopniu stanowi zbiór kar, ograniczeń i danin. Należy położyć większy nacisk na działania o charakterze pozytywnym.

Ambitne cele Fit for 55

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, Prezydencka Rada ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych będzie w piątek dyskutowała o pakiecie Fit for 55. Jest to propozycja wzbudzająca dość duże emocje w Polsce, ale i w całej Europie, ogromne wyzwanie dla polskiej gospodarki – powiedział kierujący Radą prezydencki doradca Paweł Sałek. Doradca przekazał, że gremium zbierze się w piątek przed południem, a dyskusja będzie dotyczyła pakietu Fit for 55.

Ogłoszony w lipcu br. przez Komisję Europejską pakiet pod nazwą Fit for 55 („Gotowi na 55 procent”) to zestaw propozycji legislacyjnych służących dostosowaniu unijnej polityki klimatycznej, energetycznej, użytkowania gruntów, transportu i podatków do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. w perspektywie roku 2030 r., wobec poziomu z roku 1990. Pakiet ma być narzędziem Zielonego Ładu zmierzającego do neutralności klimatycznej UE w roku 2050.

– Ta propozycja legislacyjna wzbudza w Polsce i nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, dość duże emocje, jeśli chodzi o sferę przemysłową, energetyczną. To ogromne wyzwanie dla polskiej gospodarki, polskiego przemysłu, polskiej energetyki, także zagrożenie związane z konkurencyjnością funkcjonowania życia gospodarczego w Polsce – ocenił prezydencki doradca.

Pytany, czy przewidziany w pakiecie poziom redukcji gazów cieplarnianych jest możliwy do osiągnięcia, odparł: – Pytanie, jakie będą konkretne zapisy. – Dziś ta dyskusja jest bardzo emocjonująca nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach europejskich, ona się cały czas odbywa. I jest grono osób, które te ambitne cele klimatyczne kwestionują – dodał. Dopytywany, jak w tej sprawie powinna zachować się Polska, odparł, że o tym m.in. będzie dyskutowała prezydencka Rada.

Okiem przedsiębiorców