Forum Gdańsk i Copernicus z nowym właścicielem. Jakie obroty?

Rüdiger Dany, CEO NEPI Rockcastle stwierdził, że konsumenci z Europy Środkowo-Wschodniej okazali się odporni na zawirowania ekonomiczne i po pandemi wykazywali chęć wydawania średnio większych kwot podczas wizyt w centrach handlowych.

Firma wspomina, że w 2022 roku inwestycje w dominujące

centra handlowe Forum Gdańsk i Copernicus znacząco przyczynią się do wzrostu przychodów operacyjnych w nadchodzących miesiącach. Popyt najemców na powierzchnię handlową Grupy jest bardzo duży, bo

międzynarodowi detaliści rozszerzyli swoją obecność w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Szefowie NEPI Rockcastle pozostają optymistycznie nastawieni do perspektyw dla biznesu w 2023 roku.



Dochód brutto z najmu wzrósł o 14,3%, z 369 mln euro w 2021 r. do 422 mln euro w 2022 r. dzięki wzrostowi czynszów, wyższemu obłożeniu i znacznie wyższej sprzedaży najemców. Średni wzrost czynszów w 2022 r. wyniósł 8,7%. Wzrost czynszu bazowego w przypadku odnowienia i ponownego najmu na bazie LFL wyniósł 5,7%.







Obroty najemców wzrosły o 31,4% (bez hipermarketów) w porównaniu do 2021 roku i były wyższe o 11,7% wobec 2019 rok, w ujęciu (LFL). Wyższe obroty w porównaniu z odwiedzalnością spowodowały wzrost średniej wielkości koszyka o 27% w porównaniu z 2019 r. W 2022 r. w centrach NEPI odnotowano ponad 295 mln odwiedzin, co stanowi wzrost o 20,8% w porównaniu z 2021 r. W ujęciu LFL, odwiedzalność wzrosła o 19,5% w stosunku do 2021 r. i była niższa o 11,8% w stosunku do 2019 r.



Nieruchomości inwestycyjne Grupy na dzień 31 grudnia 2022 r. wyceniono na 6,6 mld euro, w porównaniu do 5,8 mld euro koniec 2021 roku.