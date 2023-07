fritz-kola: Wielu konsumentów poszukuje alternatywy dla korporacji i marek głównego nurtu

Jakie fritz-kola ma plany wobec polskiego rynku?



Postrzegamy Europę jako nasz rynek macierzysty i jesteśmy obecni na ponad 20 rynkach poza granicami Niemiec. W Polsce już od kilku lat tworzymy nasz własny, lokalny zespół, aby jeszcze bardziej umocnić naszą pozycję. Przede wszystkim dążymy do tego, aby być jak najbliżej naszych klientów, dobrze rozumieć i spełniać ich potrzeby.



W ogólnym zarysie, naszym pierwszym krokiem na zagranicznych rynkach jest skupienie się na zdobyciu pozycji w sektorze gastronomicznym. Chcemy zapewnić naszym klientom możliwość degustacji naszych produktów w jak największej liczbie miejsc i przekonać ich o tym, co dla nas jest najważniejsze - czyli smaku naszych produktów.

Rozumiem, że na pierwszy ogień HoReCa, a co z detalem i oferowaniem

pełnego portfolio produktów także w sklepach?

Na ten moment koncentrujemy się na zrównoważonym budowaniu marki. Zgodnie z tym założeniem, pierwszym krokiem jest zdobycie pozycji w sektorze gastronomicznym, tak aby jak największa liczba klientów mogła spróbować naszych produktów i przekonać się do ich smaku. To dla nas obecnie najważniejsze.

Czy mocna marka i szklana butelka wystarczą, żeby nie musieć walczyć o uwagę konsumentów promocyjną ceną?

Litera "k" w nazwie fritz-kola to tylko symboliczny znak, ale dla nas reprezentuje wszystko to, co chcemy czynić inaczej. fritz-kola to nie tylko produkt, lecz przede wszystkim postawa. Opieramy się na wartościach niezależności, tolerancji i otwartości.

Od samego początku naszej działalności wszystkie nasze produkty są dostępne wyłącznie w zwrotnych butelkach szklanych, co przynosi liczne korzyści ekologiczne. Nasze butelki mogą być ponownie napełniane nawet do 50 razy, w 100% nadają się do recyklingu i składają się w 60-90% z odpadów szklanych. Co więcej, nie emitują one (mikro)plastiku ani plastyfikatorów do środowiska.

Jeśli chodzi o redukcję emisji dwutlenku węgla (CO2), podchodzimy do tego tematu na podstawie naukowych danych. Od 2019 roku obliczamy nasze emisje gazów cieplarnianych i współpracujemy z partnerem, firmą right.based on science, która opracowała ekonomiczny model wpływu na klimat (XDC). Ten model umożliwia nam obliczanie naszego własnego wpływu na klimat, ustalanie celów naukowo uzasadnionych redukcji emisji i podejmowanie świadomych decyzji biznesowych związanych z klimatem.

Wielu konsumentów poszukuje alternatywy dla dużych korporacji i marek głównego nurtu. fritz-kola może zapewnić to pod względem smaku, dodatkowej kofeiny i naszej wyraźnej postawy. Dzięki naszemu zrównoważonemu podejściu, opartemu na wartościach, zdobywamy sympatię konsumentów, restauratorów i klientów. Potwierdzają to również aktualne dane z Yougov BrandIndex: konsumenci cenią fritz-kolę za jej postawę, rozmawiają na jej temat i polecają ją innym.

Jakie jeszcze zachowania konsumentów wydają się Państwu obiecujące w perspektywie rozwoju marki?

Zauważamy, że konsumenci coraz bardziej koncentrują się na świadomej konsumpcji oraz jakości produktów. Aktualne dane GfK jasno pokazują, że konsumenci są gotowi zapłacić wyższą cenę za produkty zrównoważone, które ich zdaniem są warte swojej ceny.

Ten fakt został również potwierdzony przez badanie Civey, które zostało zlecone przez Niemieckie Stowarzyszenie ds. Żywności (Lebensmittelverband Deutschland) oraz Związek Przemysłu Spożywczego i Napojów w Niemczech (BVE), a także przez nasze aktualne dane rynkowe.

Około 40 procent konsumentów nadal preferuje produkty wysokiej jakości, mimo wzrostu inflacji. Obserwujemy, że nasza marka osiąga wyższą pozycję niż gazowane napoje właśnie w kategorii jakościowych segmentów: fritz-limo (lemoniady) i fritz-spritz (spritzery). Możemy więc założyć, że nasza grupa docelowa przeważa wśród tych 40 procent konsumentów, dla których jakość jest kluczowa. Przykładem tych trendów i podsegmentów są napoje typu spritzers, które od pewnego czasu notują spadek, jednak dla fritz-kola w Niemczech jest to od dłuższego czasu najszybciej rosnący segment.

A jaki udział w rynku byłyby dla Państwa satysfakcjonujący?

W ciągu dwudziestu lat istnienia naszej firmy przekształciliśmy się nie tylko z małego start-upu w przedsiębiorstwo średniej wielkości, ale przede wszystkim zdobyliśmy pozycję lidera w segmencie rzemieślniczych coli w Niemczech. Z udziałem rynkowym wynoszącym 4,1%, fritz-kola zajmuje trzecie miejsce wśród wszystkich marek coli w Niemczech. W kategorii produktów zawierających cukier, fritz-kola plasuje się na drugim miejscu w sprzedaży detalicznej (pod względem wartości), z udziałem rynkowym wynoszącym 4,4 procent. Jeśli chodzi o nasze marki fritz-kola, fritz-limo i fritz-spritz, odnotowujemy znaczący wzrost sprzedaży w ostatnich kwartałach (FY 2022: fritz-kola +5,2%, fritz-limo +10,4% i fritz-spritz +18,2%) (dane Nielsen).

o fritz-kulturgüter

fritz-kola została założona w 2002 roku przez dwóch studentów w Hamburgu. Pierwsza kola została wprowadzona na rynek w 2003 roku, a następnie w portfolio marki znalazły się liczne lemoniady i spritzery na bazie soku. fritz-kola jest zaangażowana w ruch "Drink from Glass" (Pij ze Szkła) i liczne projekty na rzecz zrównoważonego społeczeństwa. Mirco Wolf Wiegert i Florian Weins są dyrektorami zarządzającymi firmy, która od 2014 roku nosi nazwę fritz-kulturgüter.