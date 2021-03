Fundacja Konsumentów: W przypadku glifosatu w kaszy Sonko nie ma mowy o błędzie

W lutym br. Fundacja Konsumentów i Instytut Spraw Obywatelskich zaprezentowali raport dotyczący jakości kasz gryczanych dostępnych w polskich sklepach. W publikacji pt. „Konsumenci testują: Kasza gryczana – czy zawiera glifosat” wykazano, że w jednej z przebadanych kasz, marki Sonko, przekroczono najwyższy dopuszczalny poziom (NDP) glifosatu.

Najnowszy raport zawiera wyniki badań tych samych 10 kasz gryczanych, które były przedmiotem analiz kilkanaście miesięcy temu (raporty dostępne są bezpłatnie na stronie testy.konsumenci.org). Wśród przebadanych kasz znalazły się produkty następujących marek: Ekowital, NaturAvena, Auchan, Carrefour, Kupiec, Melvit, Janex, Cenos, Kuchnia Lidla i Sonko. Wybrane do badania produkty zakupiono tzw. metodą „konsumencką” – losowo z półek sklepowych lub sklepu internetowego. Próbki zostały zabezpieczone, wysłane do laboratorium, a następnie przebadane przez specjalistów z Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach.

- Chcielibyśmy podkreślić, że publikowane przez Fundację Konsumentów raporty konsumenckie mają na celu poprawę jakości i bezpieczeństwa żywności w Polsce. Choć firma Sonko zarzuciła nam, że badania, które przeprowadziliśmy są obarczone współczynnikiem niepewności, co „uniemożliwia formułowanie jakichkolwiek kategorycznych twierdzeń na temat ewentualnej zawartości substancji szkodliwych w produkcie”, jesteśmy pewni, że glifosat niestety jest obecny w przebadanej kaszy gryczanej tej firmy. Dysponujemy sprawozdaniem z badania kaszy gryczanej Sonko, w którym wynik zawartości glifosatu znajduje się na poziomie wskazanym w przedstawionym raporcie, czyli 0,27 mg/kg. W związku z tym, nawet przy niepewności rozszerzonej do poziomu 50%, norma (0,1 mg/kg.) w badanej kaszy została bezwzględnie przekroczona. Co więcej, laboratorium w którym wykonano badania posiada odpowiednią akredytację oraz ma status laboratorium urzędowego, które współpracuje z PIORiN, GIS oraz laboratorium WSSE w Warszawie , więc nie ma tutaj mowy o błędzie – mówi Paweł Rokicki, prezes Fundacji Konsumentów.

Autorzy raportu powiadomili w dn. 20 stycznia br. firmę Sonko o wykryciu w jej kaszach glifosatu przekraczającego najwyższy dopuszczalny poziom. Firma odpowiedziała na to zawiadomienie dopiero w dn. 26 lutego, 3 dni po publikacji raportu z wynikami badań.