Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZ AN: Pomagamy firmom w umiędzynarodowieniu działalności

fot. shutterstock

Widzimy lukę na rynku kapitałowym, którą doskonale wypełnia Fundusz Ekspansji Zagranicznej. Nasza oferta plasuje się pomiędzy finansowaniem bankowym a typowymi inwestorami private equity. Poprzez realizację kolejnych projektów inwestycyjnych pomagamy przedsiębiorstwom w trudnym zadaniu, jakim jest umiędzynarodowienie działalności - mówi Wojciech Jabłoński, menedżer inwestycyjny Funduszu Ekspansji Zagranicznej.

- Od 30 lat trwa proces, w którym polskie przedsiębiorstwa wraz z rozwojem i zdobywanym doświadczeniem przechodzą od modelu biznesowego polegającego na eksporcie do stałych form obecności na rynkach zagranicznych. Oczywiście im większa skala planowanego rozwoju i skomplikowanie operacji, tym więcej będzie to wymagało kapitału i zaangażowania.

Od początku działalności Fundusz podpisał 16 umów, w których zaangażowanie Funduszu osiągnęło wartość 329 mln zł. - Widzimy duże zainteresowanie szeroko pojętej branży handlowej inwestycjami zagranicznymi. Firmy coraz częściej planują rozwój własnej zagranicznej sieci sprzedaży, szukają możliwości przejęcia marek oraz planują budowę zakładów produkcyjnych w lokalizacjach bliżej rynków zbytu, bliżej surowca lub oferujących niższe koszty wytworzenia – dodaje nasz rozmówca.

W przypadku partnerów z branży spożywczej lub handlowej zagraniczne inwestycje bezpośrednie mogą dotyczyć szeregu działań. Polski partner może przejąć istniejących graczy zagranicznych, np. znane marki handlowe, uzyskując tym samym sieć sprzedaży, dostęp do bazy klientów oraz silną markę. Inną możliwością jest budowa zakładów produkcyjnych poza granicami kraju, co pozwala np. na uzyskanie dostępu do kluczowych surowców, produkcję bliżej rynków zbytu lub daje szansę na ograniczenie kosztów wytworzenia. Inwestycja może dotyczyć także rozwoju zagranicznej sieci dystrybucji i sprzedaży, co w przypadku spółek handlowych jest skuteczną ścieżką ekspansji – wskazuje Wojciech Jabłoński.