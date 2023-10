Gdzie podział się boom na produkty z recyklingu?

Zapotrzebowanie na zrównoważone produkty

Po raz drugi Stena Recycling zapytała 5000 konsumentów w Polsce, Szwecji, Danii, Finlandii i Norwegii o ich opinie na temat zrównoważonego rozwoju i produktów nadających się do recyklingu. Celem badania było uzyskanie informacji dla firm produkcyjnych oraz innych podmiotów dążących do zwiększenia poziomu cyrkularności.

Inflacja i wzrost kosztów w ciągu roku wyraźnie wpłynęły na wybory konsumentów, chociaż nadal widać silne zapotrzebowanie na zrównoważone produkty. Jak pokazały wyniki badania The Circular Voice:

W Polsce prawie co czwarty konsument (24%) kupił mniej produktów nadających się do recyklingu niż w ubiegłym roku.

Mniej respondentów niż w ubiegłym roku – 20% w porównaniu do 25% - jest skłonnych zapłacić więcej za produkt pochodzący z recyklingu lub nadający się do recyklingu.

77% badanych uważa, że ważne jest, aby mieć szeroki wybór zrównoważonych produktów przyjaznych klimatowi i naszej planecie.

- Polscy konsumenci otwarcie mówią, że chcą mieć możliwość kupowania towarów, które przyczyniają się do wzrostu poziomu cyrkularności. Jednak przeszkód na drodze do osiągnięcia tego celu, jest wciąż zbyt wiele. Jak pokazują badania The Circular Voice, brakuje jasnych, zrozumiałych etykiet na produktach, a barierą realizacji ambicji konsumentów są ograniczone finanse spowodowane trudną sytuacją ekonomiczną w kraju. Wskazuje to również na problem z powszechnie błędnym przekonaniem, że zrównoważone produkty są zawsze droższe. W rzeczywistości, w przypadku niektórych produktów, jest wręcz przeciwnie. Jednak nadal ograniczona oferta może przyczynić się do utrzymania tego przekonania - mówi Anna Sundell, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju i komunikacji w Stena Metall Group, której częścią jest Stena Recycling.

Produkty, które można ponownie przetworzyć

Polacy coraz bardziej zwracają uwagę na to, że chcą kupować produkty, które można ponownie przetworzyć - aż 72% respondentów uważa to za ważną kwestię. Co więcej, aż 59% badanych stwierdziło, że powinno się zakazać tworzenia produktów, których nie można poddać procesowi recyklingu. To pokazuje, że dla konsumentów niezmiennie ważne jest, aby biznes podchodził do kwestii produkcji w sposób zrównoważony.

Sytuacja gospodarcza niewątpliwie wpływa również na podejście biznesu do wdrażania rozwiązań na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego. Jak pokazuje raport „Potencjał gospodarki o obiegu zamkniętym. Wykorzystanie surowców wtórnych w fazie produkcyjnej” opracowany przez Stena Recycling, Politykę Insight oraz Rekopol, tylko 37% firm realizuje działania wpisujące się w model gospodarki cyrkularnej. Mimo dostrzegania potencjału i korzyści z nich wynikających, przedsiębiorstwa obawiają się wdrażania cyrkularnych rozwiązań – nieco ponad 60% badanych uznało, że jest to trudne. Powodami są m.in.: brak wystarczającej wiedzy na temat możliwości finansowania rozwiązań, biurokracja, a także przekonanie, że GOZ dotyczy tylko wybranych branż i małe firmy nie mają szans na wprowadzenie w swoim zakładzie tego typu rozwiązań.

Jednym z wniosków płynących z raportu jest konieczność edukowania przedsiębiorstw na temat modeli gospodarki obiegu zamkniętego i dzielenie się dobrymi praktykami, których wdrożenie może wspomóc oszczędności zasobów na wielu płaszczyznach.

Jak wynika z The Circular Voice, konsumenci oczekują cyrkularnych rozwiązań – zarówno produktów jak i usług, a rolą biznesu jest dążenie do spełnienia tych oczekiwań.

Badanie Circular Initiative

Przed nami piąta edycja Circular Initiative, która zrzesza innowacyjnych liderów z branży przemysłowej, technologicznej, biznesowej, politycznej, a także ze środowiska naukowego. W tym roku tematem przewodnim wydarzenia jest „Scaling Up”, co oznacza przekształcanie śmiałych pomysłów w rzeczywistość i wprowadzanie obiecujących prototypów do produkcji. Mówiąc prościej: czas na cyrkularne wdrożenia i uczynienie z GOZu dochodowego biznesu.

W tym roku na scenie pojawią się między innymi przedstawiciele takich firm jak: Investor AB, Electrolux, ABB i Alfa Laval, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i wyzwaniami z ostatnich lat. Nowi partnerzy, tacy jak Outokumpu i Vestas, również opowiedzą o swoich wyzwaniach i współpracy.

W badaniu przeprowadzonym przez Origo Group w maju 2023 r. wzięło udział 5 064 konsumentów w wieku 18-65 lat w Polsce, Norwegii, Szwecji, Danii, Finlandii. W Polsce udział wzięło 1 015 konsumentów. Pełny raport Circular Voice 2023 zostanie zaprezentowany już 14 listopada na konferencji Circular Initiative.