GfK: Rynek soczewek rośnie, sprzedaż wzrosła dwukrotnie w ciągu pięciu lat

80 proc. sklepów optycznych ma w swoim asortymencie soczewki

Wszechobecność emitujących szkodliwe światło ekranów nie sprzyja dobrej kondycji wzroku. Ponadto zmusiła wielu Polaków do pracy i nauki przed komputerem w pełnym wymiarze godzin. W rezultacie u części osób rozwinęły się wady wzroku – często na tyle uciążliwe, że konieczny stawał się zakup okularów lub szkieł kontaktowych. Jak wynika z danych pochodzących z panelu optycznego GfK, to właśnie ta druga forma korekcji zdobywa coraz więcej zwolenników i coraz większe udziały w rynku. W 2021 rynek soczewek osiągnął wartość o ponad 70 proc. wyższą niż w roku 2013, kiedy rozpoczęto prace nad badaniem. I chociaż na tak duży wzrost mają też wpływ rosnące ceny, to jego głównym powodem jest przede wszystkim większa liczba sprzedanych produktów – obecnie sprzedaje się ich dwukrotnie więcej niż 5 lat temu.

– Od początku badania GfK obserwujemy stały wzrost wartości sprzedaży soczewek kontaktowych. Był on widoczny nawet w 2020 roku, gdy pandemia zakłóciła sprzedaż w kluczowym dla kategorii okresie wiosennym i na początku lata. – mówi Agnieszka Szlaska-Bąk, Client Business Partner w GfK. – Wzmożony popyt na szkła kontaktowe odzwierciedlają także oferty salonów. Z naszego raportu „Cenzus Optyczny” wynika, że obecnie już 80 proc. sklepów optycznych w Polsce posiada w swoim asortymencie soczewki – dodaje.

Na powodzenie soczewek wpływa przede wszystkim wygoda ich użytkowania a także to, że są niewidoczne i nie ograniczają pola widzenia, jak to bywa w przypadku tradycyjnych okularów. Właśnie dlatego coraz większy odsetek nabywców decyduje się na dyskretną formę korekcji. Co więcej, występują one w różnych wariantach, które można dopasować do indywidualnych potrzeb kupującego.

Soczewki jednodniowe z dużym wzrostem sprzedaży

– Na popularności w ostatnich latach zyskują zwłaszcza soczewki jednodniowe. W 2013 roku stanowiły one około 20 proc. wartości sprzedaży. Dzięki utrzymującym się dwucyfrowym wzrostom, w ciągu dekady wartość ta potroiła się i na koniec 2021 roku stanowiła już 37 proc. wartości całego rynku soczewek – komentuje Agnieszka Szlaska-Bąk.

W opinii eksperta GfK mamy do czynienia z zaawansowanym trendem, który w najbliższej przyszłości będzie zyskiwał na popularności, a to oznacza, że rynek soczewek dalej będzie rosnąć – zarówno pod względem wolumenu, jak i wartości sprzedaży.