Gigant bezkarnie podnosi ceny. Konsumenci i tak kupują

Rewelacyjne wyniki PepsiCo

Pomimo spadających wolumenów sprzedaży, właściciel takich marek jak Pepsi, Lay’s czy Quaker odnotował dwucyfrowy wzrost obrotów: w drugim kwartale sprzedaż wzrosła o 10,4%, do 22,32 mld dolarów (20 mld euro). Łącznie z pierwszym kwartałem wzrost wyniósł 10,3%. Wzrost organiczny to odpowiednio 13% i 14%.

Rosną również zyski: zysk operacyjny wzrósł o 76,2%, do 3,66 mld dolarów; zysk netto wzrósł prawie dwukrotnie - do 2,77 mld dolarów. To rewelacyjne wyniki, ponieważ oba wskaźniki mocno spadły w pierwszym kwartale – do tego stopnia, że ​​za pierwsze półrocze zysk operacyjny i zysk netto są nadal niższe niż przed rokiem (odpowiednio o 14 i 18 %). PepsiCo pokonało jednak ten impas, znacząca poprawa sprzedaży nastąpiła w Europie.