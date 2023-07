Gigantyczne zarobki pracowników Google. Wyciekły dane

Informacje, które wyciekły, przedstawiają strukturę wynagrodzeń w Google. Według wewnętrznych dokumentów, które zdobył amerykański magazyn Business Insider, średnia pensja pracowników grupy technologicznej wyniosła w zeszłym roku ok. 280 tys. dol. (ponad 1,1 mln zł). Obejmuje to pakiety akcji i bonusy. To dużo, ale nie zapominajmy o wygórowanych kosztach życia w Dolinie Krzemowej – zaznacza merkur.de.

Dane w dokumencie Google dotyczą jednak 12 tys. pracowników, którzy dobrowolnie podali swoje wynagrodzenie w wewnętrznej ankiecie. Ponadto informacje zostały zebrane tylko od pracowników, którzy pracują w USA.

Ogromne dysproporcje płacowe w Google

Dokument ujawnia również ogromne dysproporcje płacowe między różnymi grupami zawodowymi. Zdecydowanie najlepiej zarabiają programiści. Średni zakres wynagrodzenia podstawowego dla tego zawodu wynosi od 100 tys. do 375 tys. dol., w zależności od stanowiska i stażu pracy. Jednak najlepiej opłacany programista z poziomu 7 twierdzi, że otrzymał 718 tys. dol. (prawie 2,9 mln zł).

Najwyższa pensja programisty w Google jest co najmniej o 300 tys. dol. wyższa niż pensja na innych stanowiskach. Najlepiej opłacany lider techniczny w rozwoju oprogramowania zarabia 400 tys. dol. Według raportu najwyższe wynagrodzenia w sprzedaży, badaniach, projektowaniu UX oraz polityce i lobbingu wahają się od 300 tys. do 377 tys. dol.

Jednak szef firmy, Sundar Pichai, ze swoją pensją porusza się w zupełnie innych wymiarach: otrzymuje prawie 800-krotność średniej płacy. W 2022 roku zarobił 2 mln dol. pensji wraz z 218 mln dol. w akcjach (łącznie ok. 9 mln zł). Tymczasem firma ogłosiła na początku 2023 r., że zwolni tysiące pracowników – zwraca uwagę merkur.de.