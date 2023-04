Global Cosmed o wynikach za 2022 rok: Nie odzwierciedlają naszego potencjału

Nasze oczekiwania co do wyników w 2022r. były zdecydowanie wyższe. Zakładaliśmy, że koniec pandemii pozwoli na przyśpieszenie rozwoju firmy. Tymczasem w miejsce oczekiwanej stabilizacji sytuacji na rynku, wybuch wojny przyniósł kolejne turbulencje. Skutkiem tego była kontynuacja podwyżek cen surowców i dalsze ograniczenie ich dostępności. Wzrost kosztów wytworzenia następował szybciej niż możliwości weryfikacji cen u największych odbiorców. Stąd krótkookresowo koszty przeważały nad przychodami. Jednakże dobrze wykorzystaliśmy ten trudny czas inwestując w nasze brandy i nowoczesny park maszynowy. Pozwoli to na uwolnienie naszego potencjału rozwoju w kolejnych latach, począwszy już od pierwszych miesięcy tego roku - skomentowała Magdalena Miele, wiceprezes zarządu Global Cosmed S.A.