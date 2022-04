Globalna sprzedaż cyfrowa spadła pierwszy raz od przynajmniej 9 lat

Raport Q1 Shopping Index firmy Salesforce za zakończony pierwszy kwartał 2022 roku wykazuje, że globalna sprzedaż cyfrowa spadła o 3% z roku na rok (r/r). Jest to pierwszy spadek odnotowany w dziewięcioletniej historii tego raportu.

Jest to efekt zmian w zachowaniach konsumentów, które mają już trwały charakter.

Zmusi to handlowców do szukania delikatnej równowagi między stymulowaniem popytu a optymalizacją marży w kalendarzach promocyjnych.

Inflacja

Inflacja (w marcu w Stanach Zjednoczonych ceny wzrosły średnio o 11% ), problemy z łańcuchami dostaw oraz niepewność ekonomiczna wpłynęły na siłę nabywczą konsumentów. W rezultacie wydatki na zakupy online spadły po kilku kwartałach bezprecedensowego wzrostu.

Z danych opublikowanych przez firmę Salesforce wynika, że podczas gdy globalne wydatki na zakupy zmniejszyły się o 3% r/r, ruch zakupowy o 2%, a liczba zamówień o 12%, przez pozostałą część roku zaufanie klientów i wydatki online prawdopodobnie się ustabilizują.

Spadki dotyczą w szczególności Europy, gdzie konsumenci mają do czynienia nie tylko z rosnącymi cenami paliwa, lecz również wojną. Sprzedaż internetowa spadła tam o 13%, a liczba zamówień o 17%.

- Inflacja w końcu dogoniła rosnące wydatki. Konsumenci kupują mniej, spadła też liczba sklepów, w których dokonywane są zakupy – powiedział Rob Garf, wiceprezes i dyrektor generalny działu handlu detalicznego w firmie Salesforce. - Prawdopodobnie nie jest to chwilowe wahnięcie nastrojów, lecz oznaka poważniejszej zmiany zachowań konsumentów. Aby dostosować się do tych nowych warunków, handlowcy muszą wyeliminować wszelkie tarcia między kanałami fizycznymi i cyfrowymi, co pozwoli im przyciągnąć i utrzymać lojalnych klientów – dodaje.

Q1 2022 w liczbach:

Globalne wydatki na zakupy zmniejszyły się o 3% r/r. Z danych wynika, że wpłynęło na to wiele przyczyn: ruch zakupowy spadł o 2%, wydatki konsumenckie – o 1%, a liczba zamówień – aż o 12%.

W warunkach przedłużających się napięć i opóźnień dotyczących łańcuchów dostaw liczba jednostek magazynowych (SKU) w I kwartale 2022 r. zmniejszyła się o 3% w porównaniu z I kwartałem 2021 r.