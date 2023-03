Gorzej już nie będzie, ale drożyzna nie odpuści

Bank Credit Agricole prezentuje zrewidowany scenariusz inflacyjny uwzględniający zaktualizowane wagi w koszyku inflacyjnym.

Gospodarstwa domowe silnie ograniczały udział wydatków na produkty i usługi charakteryzujące się wyjątkowo silnym wzrostem cen.

Inflacja bazowa będzie kształtowała się o około 0,5 pkt. proc. wyżej w porównaniu do ścieżki przedstawionej w marcowej projekcji NBP.

Bank Credit Agricole prezentuje zrewidowany scenariusz inflacyjny uwzględniający zaktualizowane wagi w koszyku inflacyjnym oraz finalne dane inflacyjne za styczeń i luty.

Zmiana prognoz dotyczących inflacji

Jak informuje Credit Agricole, rewizja wag koszyka przyczyniła się do silnej rewizji w dół (o 0,6 pkt. proc.) inflacji w styczniu z 17,2% do 16,6%. Gospodarstwa domowe silnie ograniczały udział wydatków na produkty i usługi charakteryzujące się wyjątkowo silnym wzrostem cen zastępując je innymi, o ile było to możliwe. W 2022 r. zmniejszył się również udział wydatków na dobra luksusowe (np. w ramach kategorii ”sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny” lub „inny sprzęt trwałego użytku związany z rekreacją i kulturą”).

Zmiana struktury wydatków miała istotny wpływ nie tylko na rewizję styczniowej inflacji ogółem, ale również jej głównych podkategorii. Największa rewizja dotyczyła cen nośników energii, gdzie tempo wzrostu cen ostatecznie obniżyło się do 29,7% r/r, wobec 31,1% w grudniu (wcześniej GUS oszacował, że dynamika cen w tej kategorii zwiększyła się w styczniu do 34,0%). Wynikało to ze wzrostu udziału opału w koszyku inflacyjnym, który w styczniu 2023 r. był jedynym nośnikiem energii taniejącym w ujęciu m/m.

Większa waga tej taniejącej kategorii w ujęciu m/m przyczyniła się jednocześnie do rewizji w dół dynamiki opału również w przeliczeniu na ujęcie r/r, jak również całego tempa wzrostu cen nośników energii. Sama rewizja wag poszczególnych podkategorii w ramach kategorii „nośniki energii” oddziaływała w kierunku rewizji inflacji ogółem w dół o ok. 0,5 pkt. proc., a tym samym odpowiadała za gros całej skali rewizji styczniowych danych.

Jaki będzie profil dezinflacji w 2023 r.?

„Wyraźnie niższa od naszych wcześniejszych oczekiwań inflacja ogółem w styczniu i lutym – poprzez niższy punkt startowy – oddziałuje w kierunku obniżenia całej ścieżki prognozowanego tempa wzrostu cen w 2023 r. Ponadto, z uwagi na kształtowanie się cen ropy na światowym rynku, znacząco poniżej naszych oczekiwań zrewidowaliśmy w dół prognozowana przez nas dynamikę cen paliw. Uważamy, że poziom detalicznych cen paliw nie ulegnie znaczącym zmianom w najbliższych miesiącach w porównaniu do cen obserwowanych obecnie” – informuje Credit Agricole.

Według Credit Agricole, antyinflacyjny wpływ niższego punktu startowego będzie częściowo rekompensowany przez kształtowanie się inflacji bazowej na wyższym poziomie niż wcześniej zakładaliśmy. Dane za styczeń i luty zasygnalizowały dalsze przyspieszenie inflacji bazowej w ujęciu rocznym (do odpowiednio 11,7% i 12,0% r/r wobec 11,5% w grudniu). Ponadto dynamiki m/m były w pierwszych dwóch miesiącach 2023 r. znacząco wyższe w porównaniu do historycznego wzorca sezonowego. Dane o inflacji bazowej wskazują w naszej ocenie na utrzymującą się szeroką i silną presję inflacyjną w polskiej gospodarce. Bank ocenia, że będzie ona stopniowo wygasać, jednak inflacja bazowa pod koniec br. pozostanie na relatywnie wysokim poziomie (8,5% r/r w grudniu).

Ponadto z uwagi na wyższy punkt startowy, związany w znacznym stopniu z silnym wzrostem cen warzyw (m.in. efekt fali chłodów w Europie Południowej i Afryce Północnej) oraz jaj (efekt ptasiej grypy) zrewidowaliśmy w górę naszą ścieżkę cen żywności. Bank prognozuje, że dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych zmniejszy się z 15,4% w 2022 r. do 14,6% r/r w 2023 r., a w 2024 r. obniży się do 5,6% (odpowiednio 13,6% i 5,6% przed rewizją). Jednocześnie podtrzymuje ocenę, że dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych osiągnęła w lutym swoje maksimum lokalne i w kolejnych miesiącach będzie się stopniowo obniżać osiągając 6,2% w IV kw. 2023 r. Nasza prognoza dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych zakłada utrzymanie zerowej stawki VAT na żywność do końca 2023 r. i jej stopniowe podnoszenie do pierwotnego poziomu w 2024 r.

Wyższa prognozowana inflacja ogółem

Credit Agricole podtrzymuje swój scenariusz, że szczyt inflacji CPI został osiągnięty w lutym i w kolejnych miesiącach będzie się ona stopniowo obniżać. Wypadkową niższego punktu startowego, obniżonej dynamiki cen paliw oraz zrewidowanych w górę ścieżek cen żywności i inflacji bazowej będzie nieznacznie niższa niż wcześniej prognozowana inflacja ogółem w br. (11,8% r/r wobec 12,1%). Oczekujemy, że inflacja ogółem wyniesie 7,0% r/r w grudniu 2023 r. Nasz scenariusz inflacyjny na 2024 r. nie uległ istotnym zmianom. Bank oczekuje kontynuowania tendencji dezinflacyjnych, chociaż istotnym czynnikiem ryzyka pozostaje kształtowanie się taryf na nośniki energii z początkiem przyszłego roku. Prognozujemy, że inflacja ogółem obniży się do 4,9% r/r średniorocznie w 2024 r. wobec 4,8% przed rewizją.

„Zgodnie z naszą prognozą, w okresie II-III kw. br. inflacja bazowa będzie kształtowała się o około 0,5 pkt. proc. wyżej w porównaniu do ścieżki przedstawionej w marcowej projekcji NBP. Kombinacja wysokiej inflacji oraz napływających danych, wskazujących na spadek PKB w I kw. zarówno w ujęciu r/r, jak i kw./kw., będzie dla Rady Polityki Pieniężnej argumentem na rzecz utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Tym samym podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym stopy procentowe zostaną obniżone dopiero w 2024 r.” – stawia prognozę Credit Agricole.