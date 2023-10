Gospodarstwa domowe przestały biednieć. Do bogacenia daleka droga

Gospodarstwa domowe w ostatnim czasie relatywnie zubożały względem przedsiębiorstw. Oznacza to wzrost rozdźwięku między tymi, którzy czerpią dochody z pracy i tymi, którzy czerpią dochody z kapitału. Zdecydowanie więcej gospodarstw domowych jest w tej pierwszej grupie. Gospodarstwa domowe traciły pomimo bardzo niskiego, jak na polskie warunki, poziomu bezrobocia.



- Spowolnienie widoczne od kilku kwartałów w polskiej gospodarce może przełożyć się na spadek popytu na pracę i jeszcze większe osłabienie relatywnej pozycji gospodarstw domowych. Obecna sytuacja wymaga od gospodarstw domowych podejmowania działań zapobiegawczych i dbania o własne budżety. W danych dotyczących sprzedaży detalicznej widać, że gospodarstwa domowe już ograniczają swoje wydatki konsumpcyjne i zdecydowanie rzadziej decydują się też na zakupy dóbr trwałych. Z tymi zakupami będą się jeszcze zapewne wstrzymywać w kolejnych miesiącach, bo perspektywy gospodarki są bardzo niepewne a tego typu zakupy na ogół można spokojnie odwlec w czasie. Jednak o ile dla gospodarstw domowych może to być rozwiązanie, to brak popytu może oznaczać kłopoty dla wielu producentów, co może prowadzić do zwolnień i nakręcania się spirali obaw wśród gospodarstw domowych. Przywrócenie stawki VAT na żywność zapowiadane na 2024 r. będzie kolejnym ciosem dla gospodarstw domowych, gdyż wydatków na żywność praktycznie nie da się ograniczyć. Po wyborach czeka nas też zapewne podwyżka cen paliw, bo utrzymanie znaczącego rozdźwięku między cenami krajowymi i zagranicznymi nie będzie dłużej możliwe. Może się więc okazać, że spadek inflacji będzie, ale będzie stosunkowo powolny – komentuje dr hab. Piotr Białowolski ekonomista z Akademii Leona Koźmińskiego.

Jak dodaje, wzrost wynagrodzeń będzie jednak wolniejszy od inflacji i gospodarstwa domowe znów będą się mierzyć z pogorszeniem własnej sytuacji.