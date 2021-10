Gotówka wychodzi z obiegu. To już trwały trend

- Płatności gotówkowe spadły na całym świecie o 16% w 2020 r., co jest zgodne z prognozami, które przedstawiliśmy ubiegłej jesieni dla większości dużych krajów (Brazylia 26%, Stany Zjednoczone 24%, Wielka Brytania 8%). Głównym powodem tej zmiany było wywołane pandemią tymczasowe zamknięcie wielu obiektów handlowych, jednak inne działania (takie jak zwiększenie opłat za wypłatę z bankomatów w krajach takich jak Argentyna, Polska i Tajlandia oraz ciągłe zmniejszanie sieci bankomatów w Europie) wzmocniły i przyspieszyły już zachodzące zmiany w zachowaniach konsumenckich – napisano w raporcie.

- Spodziewamy się, że wykorzystanie gotówki odbije się w pewnym stopniu w 2021 r., ze względu na częściowy powrót do wcześniejszych zachowań, mniej blokad i szersze ożywienie gospodarcze, ale wszystko wskazuje na to, że około dwie trzecie spadku jest trwałe - dodano.

Zmniejszenie zapotrzebowania na gotówkę prowadzi do wzrostu kosztów obsługi jednostek związanych z ich dystrybucją i odbiorem, co skłania banki do przeglądu sieci bankomatów i ponownego przemyślenia zarządzania cyklem gotówkowym. Jednym w pomysłów był rozwój trendu współdzielenia bankomatów między bankami sieciowymi i większy outsourcing obsługi bankomatów wyspecjalizowanym podmiotom zajmującym się transportem gotówki.

– Organy regulacyjne w krajach, w których zużycie gotówki dramatycznie spada przygotowują strategie zapewniające ciągłą dostępność waluty banku centralnego oraz dostęp do odpornych i bezpłatnych systemów płatności dla wszystkich — w tym osób nieubankowionych – napisano w raporcie.

Jak podaje raport McKinsey & Company 2021 Global Payments, w ubiegłym roku przychody z płatności spadły – do 1,9 biliona dolarów na całym świecie – ale o mniej niż przewidywano zeszłej jesieni. Wskaźniki wskazują na nominalne, ale geograficznie nierównomierne odbicie w 2021 r. McKinsey prognozuje powrót do historycznych średnio-jednocyfrowych wskaźników wzrostu, co spowoduje, że w 2025 r. globalne przychody z płatności wyniosą około 2,5 biliona dolarów.