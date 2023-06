Grill poszukiwany w sieci

W maju 2023 r. zainteresowanie hasłem grill wzrosło w internecie o ponad 230 procent względem marca br.

Wśród produktów na grilla internauci najczęściej pytają o ziemniaki z grilla. Tradycyjna kiełbasa z grilla zajmuje dopiero szóste miejsce.

W maju 2023 r. zainteresowanie hasłem „grill” w wyszukiwarce Google wzrosło o 232% – względem marca 2023 r., miesiąca poprzedzającego początek sezonu grillowego.

Analizując zapytania internautów okazuje się, że wszystkie hasła dotyczące grillowania notują obecnie znaczny wzrost zainteresowania. Zwiększa się liczba pytań o potrawy jak i sprzęt do grillowania

Jaki sprzęt grillowy cieszy się największym zainteresowaniem?

W maju br. internauci najczęściej poszukiwali w internecie informacji na temat grilla gazowego. Pytano o niego 135 tys. razy. Na drugim miejscu znalazł się grill elektryczny z liczbą zapytań ponad 90 tys., a za nim grill węglowy z ponad 74 tys. zapytań. Grill jednorazowy wyszukiwany był ponad 22 tys. razy, ale warto wspomnieć, że odnotował największy wzrost zainteresowania względem marca 2023 r., aż o 405%. Jak wynika z zapytań internautów, w maju zainteresowanie grillami wzrasta zarówno wśród stałych miłośników grillowania, jak i tych, którzy organizują spotkania okazjonalnie i poszukują jednorazowego sprzętu do przyrządzenia potraw na świeżym powietrzu.

Gdzie najczęściej pytano o sprzęt do grillowania na świeżym powietrzu?

Grill gazowy cieszył się największym zainteresowaniem internautów z woj. opolskiego, grill elektryczny z kujawsko-pomorskiego, natomiast grill węglowy ze świętokrzyskiego. Jednorazowe grille na spontaniczne spotkania najczęściej poszukiwane były w sieci przez internautów z woj. lubuskiego.

Jakich produktów na grilla poszukiwali internauci?

Wśród pytań o produkty spożywcze związane z grillowaniem najczęściej w maju pytano o ziemniaki z grilla. Hasła tego w wyszukiwarce Google poszukiwano ponad 27 tys. razy. Na drugim miejscu wśród zapytań o produkty, które grillujemy, znalazła się karkówka z grilla z prawie 15 tysiącami zapytań, ex aequo z pieczarkami, które odnotowały największy wzrost zainteresowania względem marca – o prawie 3000%. Tuż za nimi znalazły się kaszanka oraz warzywa z grilla, o które pytano ponad 12 tysięcy razy. Kiełbasa, produkt, który najczęściej kojarzy się z grillowaniem, znalazł się dopiero na szóstym miejscu z wynikiem 5,4 tys. zapytań.

– Wykorzystanie potencjału internetu oraz pozyskiwanych za jego pomocą informacji na temat konsumentów pozwala wspomóc działania marketingowe. Producenci oraz dystrybutorzy produktów wykorzystywanych do grillowania mogą wykorzystać internet do zbierania informacji o preferencjach konsumentów, chociażby przez monitorowanie opinii dotyczących oferowanych produktów. Mają także możliwość docierania z przekazem marketingowym do wyselekcjonowanej grupy odbiorców przez przygotowanie postów, filmów i reklam w mediach społecznościowych, czy też budowania społeczności miłośników grillowania wokół swoich marek. Możliwość geotargetowania reklam w wybrane rejony kraju to także okazja do dotarcia z przekazem do miejsc, gdzie pojawia się największe zainteresowanie danym produktem i tworzenia tam specjalnych ofert w sieci sprzedaży.

W dzisiejszych czasach sukces sprzedażowy nie jest praktycznie możliwy do osiągnięcia bez wykorzystania internetu – mówi Grzegorz Jakielski, socjolog internetu, który przygotował analizę zainteresowania internautów.