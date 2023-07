Grupa Polsat Plus i Dino mają wspólny projekt

Sieć supermarketów podpisała z należącym do Grupy Polsat Plus dostawcą rozwiązań OZE nową umowę, zgodnie z którą ESOLEO wykona mikroinstalacje fotowoltaiczne na dachach kolejnych 250 sklepów DINO w całej Polsce. Dołączą one do 500 elektrowni słonecznych, które dzięki ESOLEO zasilają już supermarkety sieci w całej Polsce. Docelowo instalacji ma być jeszcze więcej.