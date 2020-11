GUS: Kupujemy więcej mebli i sprzętu RTV, ale rdr sprzedaż detaliczna spadła o 2,3 proc.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w październiku 2020 r. spadła o 2,3 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 2,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących spadła w ubiegłym miesiącu o 2,1 proc. rdr.

W październiku 2020 r. największy spadek sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. odnotowały podmioty sprzedające paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 13,4% wobec wzrostu o 2,5% przed rokiem). Sprzedaż zmalała także w grupach: „tekstylia, odzież, obuwie” (o 9,7%); „pozostałe” (o 8,4%); „pojazdy samochodowe, motocykle, części” (o 8,0%); „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 3,7%) oraz „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (o 2,0%).

Wzrost sprzedaży zaobserwowano natomiast w jednostkach handlujących meblami, rtv, agd (o 11,9%) oraz farmaceutykami, kosmetykami, sprzętem ortopedycznym (o 1,3%).

W październiku br. w porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano wzrost wartości sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących (o 9,1%). Udział tej sprzedaży zwiększył się z 6,8% we wrześniu br. do 7,3% w październiku br. Wzrost udziału sprzedaży przez

Internet wykazały m.in. przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (odpowiednio z 22,5% do 25,2%), a także podmioty z grup „tekstylia, odzież, obuwie” (z 18,2% przed miesiącem do 19,4%) oraz „meble, rtv, agd” (z 11,8% do 12,8%).

- Skala reakcji konsumpcji detalicznej na drugą falę zachorowań na COVID-19 okazała się silniejsza niż przewidywania rynkowe. Sprzedaż detaliczna w całym IV kwartale to duża niewiadoma. Nie możemy zapominać, że dopiero listopad, kiedy restrykcje dotyczące handlu rozciągały się na cały miesiąc, odzwierciedli prawdziwy poziom ograniczania zakupów oraz nastroje konsumentów. Musimy się spodziewać dużo większych spadków w kolejnym miesiącu. Mimo drugiej fali pandemii oraz słabego odczytu zanotowanego w październiku prognozujemy, iż spadki rocznej dynamiki sprzedaży w IV kwartale będą płytsze, niż na wiosnę - w momencie wybuchu COVID-19. Miejmy nadzieję, że świąteczny nastrój, który wkrada się do naszych domów w tym roku dużo wcześniej niż zwykle, pozwoli podtrzymać umiarkowany optymizm oraz skłonność konsumentów do wydawania środków szczególnie w takich kategoriach jak żywność, meble oraz odzież, obuwie i akcesoria - skomentowała Magdalena Szlezyngier, menedżer ds. klientów strategicznych z DNB Bank Polska.