GUS o handlu i e-handlu w sierpniu 2023. Ekspert komentuje

Grzegorz Kuczyński - CEO Unity Group:

Grzegorz Kuczyński, Unity Group (fot. mat. pras.)

- Niezależnie od wyników branży handlowej w danym miesiącu i mimo perturbacji rynkowych popyt na usługi wokół cyfrowej transformacji handlu nie słabnie. Rynek liczy na mocne ożywienie e-sprzedaży w jesienno-zimowym sezonie, który skłania ludzi do powrotu do wyższych wydatków. Już od sierpnia ruszyły zakupy do szkół i przedszkoli, w tym m.in. podręczników, materiałów biurowych, wyposażenia i mebli. W czasach niepewności inflacyjnej Polacy niezmiennie szukają oszczędności i w coraz większym stopniu zwracają się w stronę zakupów online, które często nie tylko oferują atrakcyjniejsze ceny, ale też dają większą elastyczność zakupu na raty czy przy użyciu płatności odroczonych.

Również producenci z branży budowlanej i meblarskiej, w pierwszej części roku dotknięci spowolnieniem na rynku, teraz liczą na odbicie wynikające głównie z korzyści płynących z programu bezpieczny kredyt 2% czy potencjalnego uwolnienia na cyfryzację środków z KPO. Wszystkie te czynniki sprawiają, że w perspektywie najbliższych miesięcy udział e-commerce w sprzedaży detalicznej ma szansę zbliżyć się do wartości ok. 10%. Wykorzystanie okresu wzrostu e-sprzedaży może okazać się kluczowe dla branży handlowej przed perspektywą gorszej koniunktury w 2024 roku (wyższe koszty działalności), od kiedy płaca minimalna osiągnie spektakularny wzrost o ponad 20% względem 2023 roku – dwukrotnie od stycznia oraz od lipca. Wiele przedsiębiorstw będzie zmuszonych do optymalizacji swojej dotychczasowej działalności, co wpłynie na poziom cen dla konsumentów. Jeśli spełni się czarny scenariusz, na pierwszy plan wyjdą więc firmy stosujące promocje, porównywarki cenowe i omnichannelową strategię. Producenci, którzy przynajmniej częściowo zdigitalizowali swoją sprzedaż, znajdą się na wygranej pozycji, ponieważ zyskają dzięki obniżonym kosztom obsługi transakcji i na wprowadzaniu rozwiązań utrzymujących lub poprawiających marże na konkurencyjnym rynku. To wszystko prowadzi do wniosku, że wraz z nadchodzącymi zmianami w nowym roku rozwój kanałów cyfrowych będzie już nie tylko korzyścią, ale koniecznością.