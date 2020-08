GUS: Wzrost sprzedaży detalicznej w lipcu wyniósł 3 proc.

GUS podał. że odczyt sprzedaży detalicznej w cenach stałych za miesiąc lipiec wskazuje na jej wzrost o 3 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrost o 6,5 proc.

Magdalena Szlezyngier, menedżera ds. klientów strategicznych z DNB Bank Polska, komentuje: "Wynik ten jest dużym pozytywnym zaskoczeniem, gdyż konsensus prognoz rynkowych zakładał ujemną dynamikę sprzedaży detalicznej o poziom maksymalnie 3 proc. rok do roku.

Lipiec to po maju i czerwcu kolejny miesiąc, który wskazuje, iż otwarcie gospodarki przywróciło optymizm wśród konsumentów. Odbicie sprzedaży detalicznej, większa skłonność do wydawania – szczególnie w kategoriach związanych z poprawą komfortu w naszych mieszkaniach, takich jak meble, rtv i agd – oraz powrót klientów do kanałów tradycyjnych – przede wszystkim w kategorii tekstylia, odzież i obuwie. To zdecydowanie dobra wiadomość, zwłaszcza dla właścicieli sklepów w galeriach handlowych.

Po okresie „lockdownu" w marcu i kwietniu, obserwowanym efekcie „odroczonego popytu" w maju, czerwcu i lipcu, kolejne odczyty sprzedaży detalicznej przyniosą stabilizację wydatków konsumpcyjnych z poziomami zbliżonymi do tego, który odnotowywaliśmy w zeszłym roku. Na kształtowanie się zachowań konsumentów będzie miały wpływ przede wszystkim poziom zachorowań na COVID-19 w Polsce, jak również niepewność związana z rynkiem pracy."