Handel 2050: ślad węglowy na metce, wymiana uslug, nasiona jako waluta

Globalnie 50% przedstawicieli firm potwierdziło, że korzysta ze sztucznej inteligencji w co najmniej jednej aplikacji biznesowej. Dla porównania w 2017 r. takiej odpowiedzi udzieliło tylko 20% przedsiębiorców. W 2021 r. globalny rynek sztucznej inteligencji (SI) wart był 60 miliardów dolarów. Do 2028 r. jego wartość ma przekroczyć 420 miliardów dolarów, a na przestrzeni ostatniej dekady inwestycje korporacyjne w sztuczną inteligencję wzrosły 13-krotnie, osiągając poziom 190 miliardów dolarów w 2022 r. W 2021 r. na całym świecie zgłoszono ponad 140 000 patentów związanych ze sztuczną inteligencją, co stanowi 14-krotny wzrost w porównaniu z około 10 000 w 2017 r. Wyniki badań pokazują, że aż 94% liderów biznesu wskazało sztuczną inteligencję za klucz do sukcesu w biznesie.

Phigital

Pierwsza z wizji przyszłości zakłada, że online i offline będą się coraz bardziej przenikać. Dzięki ultracienkim elastycznym ekranom OLED, które wypełnią przestrzenie miejskie, zostaną nadrukowane na naszych ubraniach kontakt z wirtualną rzeczywistością przestanie wymagać narzędzia takiego jak smartfon. Interakcje z aplikacjami i światem online będą dokonywały się za pomocą ludzkich gestów. Na szybach autobusów czy tramwajów będą wyświetlane niezbędne informacje o trasie, korkach, czasie dotarcia. Na opakowaniach leków pojawi się ekran, który poinformuje nas, że termin przydatności minął.

Dziś w sklepach 7Eleven w Japonii można skorzystać z budek do spotkań online. Póki co trzeba mieć laptopa lub smartfon, by doszło do połączenia video. W niedalekiej przyszłości budka będzie wyposażona w ekrany, które same w sobie staną się technologią do spotkań.

Na ubraniach będzie można nadrukować ekrany i połączyć je z technologią GPS, które będą emitowały odblask, gdy się ściemni, a w razie wypadku powiadomią o naszej lokalizacji. Mogą też być elementem płatniczym, tak samo jak biżuteria. Chodzi o to, by płatność za usługi i towary z których korzystamy stała się niezauważalna. Możliwe, że stanie się nią ruch, który obecnie w języku migowym oznacza "płacę teraz". Druga z opcji to rodzaj abonamentu, czyli płatność raz w miesiącu za wszystkie towary i usługi, z których skorzystaliśmy w tym czasie - wskazuje Arek Sulczyński, ekspert zajmujący się identyfikowaniem trendów technologicznych.

Metaversum - persona non grata czy czarny koń?

Wydaje się, że Metaversum, w które tak bardzo uwierzył założyciel Facebooka, że zmienił nazwę firmy na Meta, odchodzi w zapomnienie. Okazało się bowiem, że użytkownicy nie chcą być cały czas online. Wybierają realne życie. Jedną z przeszkód była konieczność zanurzania się w Metaversum przy użyciu gogli, które były ciężkie i niewygodne, ale na rynku pojawiły się okulary, które są lekkie, można je nosić na na zewnątrz i nie sprawiać wrażenia kosmity.

W turystyce miejsca o szczególnym znaczeniu, które na skutek rozwoju masowej turystyki zostałyby utracone dla następnych pokoleń, zostaną zeskanowane i będą dostępne w wersji wirtualnej, ale umożliwiającej pełne zatopienie się w tej rzeczywistości.

Wynalezione ostatnio superlekkie baterie, których żywotność mierzona jest w dziesiątkach lat mogą także spowodować, że Metaversum wróci z nową siłą i postara się uwieść konsumentów kreowanymi światami. Zwłaszcza, że obecnie każda szanująca się marka modowa inwestuje dużo w rozwój mody cyfrowej i stroje dla avatarów projektowane są z takim samym pietyzmem jak te dla ludzi. Metaversum próbuje też korzystać z wrażenia, że używanie rzeczy w świecie wirtualnym jest ekologicznie bardziej korzystne, ale nikt nie wspomina, o tym ile energii czerpią światy wirtualne do utrzymywania samych siebie i obracania kryptowalutą.

Postantropocen

To wizja świata w którym temperatura wzrosła o kolejne 1,5 stopnia.Panuje susza, a wszystkie dostępne miejsca zostały zamienione na farmy fotowoltaiczne, czy punkty wytwarzania odnawialnej energii. Tutaj chodniki i centra handlowe wyłożone są kinetycznymi matami, które mają także generować energię. Żywność produkowana jest w miastach na wielopoziomowych farmach wertykalnych i w szklarniach w biurowcach. Na towarach obok ceny pojawia się drugi obowiązkowy element - zużycie CO2. Klienci będą mogli kupić tylko określoną ilość produktów, by nie zwiększać emisji. Gdy przekroczą swój limit nie będą mogli wybrać się na zakupy lub będą musieli jakoś zrównoważyć swoje nadmiarowe zużycie.

Greentocracy

Ludzie będą żyli w zielonych wioskach, gdzie uprawa żywności i wymiana usług będą głównymi zajęciami. Będzie ich oczywiście wspierała zaawansowana technologia, która będzie ułatwiała znój pracy na roli. Czynnikiem nadrzędnym stanie się przyroda a nie człowiek. Mięso będzie tylko na kartki. Zniknie większość obecnie znanych zawodów. Edukacja będzie dotyczyła głównie inżynierii i rolnictwa. Rozliczenia będą się odbywały w ramach handlu wymiennego. Walutą staną się nasiona. Ich wartość będzie mierzona gatunkiem czy rzadkością występowania. - podsumowała Arek Sulczyński.

W bliższej przyszłości sztuczna inteligencja będzie rozwijana aby ułatwiać konsumentom zakupy i upraszczać procesy płatności.

Tu Mat, twój wirtualny asystent ds. zakupów

Mnogość sklepów oraz towarów często przytłacza klientów, co sprawia, że nie są oni w stanie znaleźć odpowiedniego produktu w określonym czasie. Odpowiedzią na nadmiar ma być wirtualny ekspert ds. zakupów, który skanuje oferty sklepów, wybiera produkty spełniające nasze potrzeby, eliminuje te ze złymi recenzjami lub ze zbyt wysoką ceną, poszukuje rozmiaru i na koniec wskazuje najbardziej opłacalne opcje, spełniające wszystkie wskazane przez nas kryteria - wskazuje raport Mastercard.

W przypadku podróży automatyzacja oparta na SI może uprościć wybór opcji spędzania czasu w wakacje. proponując szczegółowe plany wyjazdu z potwierdzonym zakwaterowaniem, rezerwacją środków transportu i restauracji dopasowanych do osobistych preferencji.

Generatywna sztuczna inteligencja może także integrować rachunki bankowe, portfele inwestycyjne i rachunki małych firm, a nawet wchodzić w interakcje z np. urzędami skarbowymi za pośrednictwem otwartej bankowości. Może ona również zwiększyć wiedzę finansową i służyć jako biuro zarządzania majątkiem, włącznie z opcjami pomocy w formułowaniu planów oszczędnościowych. Dla małych firm możliwe będzie wprowadzenie cyfrowego dyrektora finansowego zapewniającego zarządzanie finansami albo cyfrowego dyrektora marketingu organizującego kampanie dla produktów i usług - wskazuje Mastercard.