Handel branżą, która ma najtrudniejszych klientów

Handel nadal jest jednak branżą, której firmy najczęściej mają klientów przeciągających płatności faktur o ponad 60 dni, fot. shutterstock

Cztery na dziesięć firm zmagało się w ostatnich 6 miesiącach z problemem faktur przeterminowanych o ponad 60 dni – wynika z cyklicznego badania wśród MŚP wykonanego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. W porównaniu z czwartym kwartałem, sytuacja nieco się poprawiła, najbardziej w budownictwie, usługach i handlu, ale i tak handel pozostaje branżą, która ma najtrudniejszych klientów.

Jak pokazuje cokwartalne badanie na rzecz BIG InfoMonitor realizowane wśród 500 mikro, małych i średnich firm, obecnie o opóźnianiu płatności za dostarczane towary i usługi przez co najmniej dwa miesiące mówi 39,1 proc. respondentów. Pod koniec minionego roku, doświadczonych w ten sposób negatywnie przedsiębiorstw było ponad 45 proc.

Z pierwszego tegorocznego badania wynika, że 14,3 proc. podmiotów reaguje na opóźnienia natychmiast i stara się jak najszybciej ściągać zaległe należności (wzrost o 11,2 p.p. w porównaniu z IV kw. 2020 r.). Drugą najczęściej podejmowaną aktywnością jest dokładniejsze sprawdzanie klienta, co robi 13,8 proc. badanych (a jeszcze w III kw. 2020 r. było to 7,4 proc. odpowiedzi).



W ostatnich miesiącach sytuacja w jakości rozliczeń pomiędzy firmami poprawiła się przede wszystkim w budownictwie, handlu oraz usługach, nieznacznie w transporcie, a w przemyśle pozostała bez zmian. Mimo poprawy handel nadal jest jednak branżą, której firmy najczęściej mają klientów przeciągających płatności faktur o ponad 60 dni. Problem dotyczy 53 proc. podmiotów handlowych, wobec 63 proc. w IV kw. ub.r. Na drugim miejscu, jeśli chodzi o upowszechnienie tego zjawiska, jest przemysł. 41 proc. przedsiębiorstw przetwórczych tak jak kwartał wcześniej informuje, że ma klientów niepłacących nawet przez dwa miesiące od wyznaczonego terminu. W transporcie takich niesolidnych kontrahentów ma co trzeci podmiot. W usługach, po spektakularnym spadku o 12 p.p., kłopoty deklaruje 31 proc. badanych przedsiębiorstw. Najmniej firm zmaga się z nierzetelnymi klientami w budownictwie 28 proc.



Gdy jednak zestawi się tegoroczne odpowiedzi przedsiębiorstw z tymi z początku 2020 roku, kiedy nie było jeszcze lockdownów, a o pandemii zaczynało się dopiero mówić, widać, że w warunkach pandemicznych to budownictwo straciło na jakości rozliczeń z kontrahentami najbardziej. Co nie zaskakuje, gorzej niż przed COVID-19 jest też dziś w usługach i handlu.



Kolejne kwartały z pandemią i związane z tym ograniczenia działania dla wielu branż niestety nie przynoszą większej odporności na kłopoty, lecz przyrost liczby firm, którym nie udaje się osiągnąć sprzedaży sprzed pojawienia się COVID-19. O ile na początku IV kw. mówiło o tym 43 proc. firm, teraz już jest to problem połowy MŚP (50,3 proc.).