Handel detaliczny modą - trzy trendy według Mintela

Konsumenci, a szczególnie kobiety, są bardziej ostrożni w wydawaniu pieniędzy w sytuacji chudnących portfeli przy wysokiej inflacji.

Mintel identyfikuje trzy kluczowe trendy dla marek handlu detalicznego na rynku mody w kontekście zmieniających się preferencji konsumentów:

Spraw, aby zakupy w sklepie były przyjemniejsze

Silny zwrot w kierunku zakupów online to trend, który jest spuścizną COVID-19. Oznacza to, że sprzedawcy detaliczni muszą jeszcze intensywniej pracować, aby zachęcić konsumentów do odwiedzania sklepów z modą. W ubiegłym roku nastąpił powrót klientów na ulice handlowe, ale zakupy w sklepach z odzieżą nie dorównały poziomem tym sprzed pandemii. Biorąc pod uwagę, że większość kupujących uważa zakupy mody online za wygodniejsze niż zakupy w sklepie, sprzedawcy detaliczni muszą skupić się na przekształceniu swoich sklepów w miejsca bardziej ekscytujących doświadczeń.

Wygrywają detaliści, którzy inwestują w podnoszenie poziomu doświadczeń zakupowych, aby wydłużyć czas przebywania klientów w sklepie. Dodają dodatkowe usługi, jak ofertę w zakresie żywności i napojów oraz innych segmentów detalicznych. Na przykład nowa witryna Uniqlo Covent Garden zawiera japońską herbaciarnię, kwiaciarnię i miejsce, w którym można zaprojektować własną koszulkę.

Zmienia się rola sklepu, a raport Mintela „UK Womenswear Market Report 2023” podkreśla zapotrzebowanie na sklepy modowe, które wspierają lokalną społeczność, oferują usługi stylizacji, premiery ekskluzywnych produktów i atrakcyjne wydarzenia. W bardziej konkurencyjnym środowisku sprzedawcy detaliczni muszą zrobić więcej, aby się wyróżnić. Tworzenie unikalnych sklepów, które dostosowują się do konkretnej lokalizacji, jest jednym ze sposobów, aby zabłysnąć. H&M uruchomił hiperlokalną koncepcję sklepu w Williamsburgu na Brooklynie w USA, w którym oferuje produkty lokalnych firm i twórców, a także organizuje lokalne wydarzenia.

Nowo otwarty sklep Rixo Chelsea w Londynie zaprojektowano z myślą o atrakcjach, a umieszczenie baru koktajlowego i kawiarni w centralnej części pomaga przyciągnąć turystów i stanowi dodatkowy powód do odwiedzenia placówki. Sklep marki odzieży damskiej z powodzeniem wykorzystał wpływ zakupów mody na dobre samopoczucie. Blisko siedem na dziesięć kobiet ocenia, że kupowanie nowych ubrań jest sposobem na poprawę nastroju. Marki muszą wiedzieć, jak to zrobić podczas kryzysu finansowego.

Wykorzystaj technologię, aby wyeliminować problemy podczas zakupów

Sposób, w jaki ludzie kupują ubrania, diametralnie się zmienił. Młodzi klienci z pokolenia Z i Millenialsów mają tendencję do łączenia zakupów w sklepie stacjonarnym i online, a smartfony wykorzystują do uzupełniania doświadczenia zakupowego. Sprzedawcy detaliczni korzystają z najnowszych technologii, aby umożliwić im przejście do ujednoliconego doświadczenia w handlu detalicznym, które pozwala klientom płynnie przechodzić między światem fizycznym a cyfrowym. Kluczem do atrakcyjności dla sklepów modowych jest usunięcie niektórych utrudnień, jak kolejki do przebieralni i płacenia lub odbierania zakupów.

Coraz więcej detalistów inwestuje w sklepy cyfrowe. Najnowszy sklep Zary w londyńskiej elektrowni Battersea pozwala klientom korzystać z trybu sklepu w aplikacji, aby wstępnie zarezerwować przymierzalnię, a także kupować i odbierać zamówienia online w ciągu dwóch godzin. Jest też możliwość wypróbowania produktów i natychmiastowego ich odesłania w przypadku, gdy klient nie decyduje się ich zatrzymać. W sklepie są również duże powierzchnie z kasami samoobsługowymi z obsługą RFID, które przyspieszają proces zakupu. Technologie te pomagają zwiększyć lojalność wobec marki, eliminując bariery związane z zakupami w sklepie.

Spraw, aby handel detaliczny modą był bardziej zrównoważony

Zrównoważone handel staje się ważnym czynnikiem, który zachęca kobiety do robienia zakupów w sklepie. Buduje przewagę jednego sprzedawcy detalicznego nad drugim, czyniąc z tego kluczowy obszar, na którym powinny skupić się marki – diagnozuje Mintel.

Kobiety są siłą napędową dynamicznie rozwijającego się rynku odsprzedaży i znacznie częściej niż mężczyźni kupują modę z drugiej ręki. Przynosi to korzyści środowisku, ale pomaga również konsumentom wydawać mniej. Aż 78% z nich zgadza się z tym, że kupowanie używanych artykułów modowych jest dobrym sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy, odsetek ten wśród kobiet wzrasta do 85%. Coraz więcej sprzedawców detalicznych sprzedaje odzież używaną w swoich sklepach, a Zara dodaje sprzedaż z drugiej ręki i odsprzedaż w swoich placówkach w Wielkiej Brytanii.

Oferowanie napraw i przeróbek w sklepie to kolejny sposób, jaki sprzedawcy detaliczni mogą wykorzystać w celu przyciągnięcia większej rzeszy konsumentów. W szczególności młode kobiety z pokolenia Millenialsów przyjmują nawyki zakupowe związane ze świadomym kupowaniem, ponieważ widzą, że ich możliwości finansowe są coraz bardziej ograniczone. Wykorzystując ten trend marka obuwnicza Veja otworzyła w Berlinie sklep z szewcem, do którego można zabrać buty i adidasy do naprawy i oczyszczenia.

Z kolei marka Rixo jest jedną z pierwszych, które łączą odsprzedaż, naprawę i wynajem oraz sprzedaż nowej odzieży w jednym sklepie.