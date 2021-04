Handel detaliczny wśród 10 branż, w których zawieszono najwięcej firm

W całym 2020 roku Polacy zawiesili działalność 150 tys. firm, fit. Shutterstock

W I kwartale 2021 roku swoją działalność zawiesiło 48,4 tys. firm, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi to wzrost o 20 proc. a w zestawieniu z I kwartałem 2019 roku o blisko 100 proc. Wśród pierwszych dziesięciu branż z największą liczbą zawieszonych działalności w I kwartale 2021 znajduje się sprzedaż detaliczna, w której zawieszono ponad 1,6 tys. przedsiębiorstw – informuje Tomasz Starzyk, Dun & Bradstreet.

Przypomnijmy, w całym 2020 roku Polacy zawiesili działalność 150 tys. firm, w 2019 roku 108 tys. Wedle szacunków w 2021 roku liczba zawieszonych działalności może zawrzeć się w przedziale od 200 do 250 tys. działalności gospodarczych.

Największe ryzyko dla płynności prowadzenia biznesu miało miejsce w marcu ubiegłego roku. W trakcie i tuż po pierwszej fali pandemii. Stabilizację i uspokojenie nastrojów przyniosły pierwsze przyznawane pieniądze z tarcz antykryzysowych. Kolejne uderzenia COVID-19, zaostrzały obostrzenia i uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej. Rosła niepewność. Jednocześnie wprost proporcjonalnie spadała kwota na pomoc firmom. Bieżącej działalności, szczególnie dla tych najmniejszych firm, z całą pewnością nie pomogła gwałtownie rosnąca inflacja, a wraz z nią podwyżka cen za produkty codziennego użytku, energię, wywóz śmieci. Wysokie koszty własne, spadający przychód, brak poprawy na rynku i kolejne obostrzenia w prowadzeniu działalności sprawiły, że kilkanaście tysięcy przedsiębiorców zdecydowało się na zawieszenie działalności.

Zawieszone najczęściej zostają firmy związane z wykończeniem wnętrz. Łącznie w I kwartale br. zawieszono 2,1 tys. przedsiębiorstw, co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi wzrost o 46 proc., w zestawieniu z 2019 rokiem to wzrost o prawie 150 proc. Do tego należy dodać, kolejne 2 tys. firm budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków i 1,1 tys. firm działających jako wykonawcy instalacji elektrycznych. Niewiele lepiej na tym tle prezentują się firmy taksówkowe, których zawieszono w I kwartale br. nieco ponad 2 tys. co w zestawieniu z I kwartałem roku ubiegłego stanowi wzrost o 60 proc., a do pierwszych trzech miesięcy 2019 roku blisko 250 proc.

Poza tym pierwsze dziesięć branż z największą liczbą zawieszonych działalności w I kwartale 2021 roku zajmują firm sprzedaży detalicznej czy transportu drogowego. W każdej z tych branż zawieszono od 1,6 tys. do 1,7 tys. przedsiębiorstw. Na uwagę zasługuje również blisko 1,5 tys. zawieszonych zakładów fryzjerskich i salonów piękności, co w porównaniu do I kwartału 2020 roku stanowi wzrost o 22 proc., a w porównaniu do 2019 roku o 150 proc.

W oczy rzuca się brak w pierwszej dziesiątce branży hotelarskiej i gastronomicznej. Niestety to nie efekt poprawy sytuacji w branży, a tego, że większość z hoteli jak i restauracji w Polsce na krok zawieszenia działania biznesu zdecydowała się w roku 2020.