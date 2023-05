Handel odzieżą przekracza 200 miliardów euro. Euratex ostrzega przed deficytem handlowym

Import odzieży w Unii Europejskiej w 2022 roku zanotował imponujący wzrost o 36,6%. Głównymi dostawcami były Chiny i Bangladesz, które są największymi dostawcami odzieży dla UE. Jednak ta dynamiczna ekspansja importu przyczynia się do rosnącego deficytu handlowego w sektorze tekstylnym i odzieżowym, który osiągnął alarmującą kwotę 70 miliardów euro. W ciągu roku deficyt ten wzrósł o 48%. Ten niekorzystny trend stoi w sprzeczności z europejską strategią przemysłową, która dąży do osiągnięcia "strategicznej autonomii" w sektorze odzieżowym - ostrzega organizacja patronacka Euratex.

Niepewność inflacji i importu: Wyzwania dla europejskiego sektora tekstylnego

Wiosną tego roku Euratex opublikowało raport, w którym zwraca uwagę na wpływ inflacji na branżę tekstylną. Mimo że europejski eksport tekstyliów odnotował wzrost o 13% pod względem wartości, to tylko o 7% pod względem ilości. Według Euratex, wzrost cen energii oraz polityka banków centralnych prowadzą do niepewności wśród klientów z UE.

fot. Euratex

Organizacja patronacka zauważa, że wszystko to powoduje poważne wątpliwości co do ambicji Komisji Europejskiej w promowaniu i egzekwowaniu zrównoważonych i wysokiej jakości produktów włókienniczych na rynku wewnętrznym, niezależnie od miejsca produkcji. Z importem osiągającym obecnie 140 miliardów euro, trudno będzie skutecznie kontrolować jakość i zgodność tego importu - przekonuje organizacja.

Euratex apeluje o działania

Stowarzyszenie apeluje o dalsze działania na rzecz poprawy eksportu, podkreślając przywództwo przedsiębiorstw z UE w wysokiej jakości produktów modowych i tekstyliów technicznych. Euratex wzywa do uczciwych warunków konkurencji w przyszłym wolnym handlu z Indiami.

Kwartalny raport Euratex, opublikowany na początku kwietnia, odnotowuje wzrost produkcji odzieży w ostatnim kwartale, ale jednocześnie ostrzega, że zaufanie producentów słabnie.