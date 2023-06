Handel w 2024 roku będzie się mierzył z presją płacową i wysokimi cenami energii

Prof. Raczkowski wskazuje, że globalny polikryzys gospodarczy w latach 2018-2023, zapoczątkowany oficjalną wojną handlową Stanów Zjednoczonych z Chinami, wytworzył nowe szanse i zagrożenia dla gospodarki światowej, które będą utrzymywały nierównomierne osłabienie poszczególnych gospodarek na świecie, głównie poprzez a) kontynuowaną wojnę zastępczą spowodowaną inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, b) presję inflacyjną, c) restrykcyjne warunki kredytowe, d) zmiany w globalnych łańcuchach produkcji i destynacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz e) kryzys zadłużenia w sferze finansów publicznych.

Zdaniem prof. Raczkowskiego wojna o dominację światową między Stanami a Chinami toczona na terytorium Ukrainy nie dokłada do inflacji, tyle ile powszechnie się uważa. Ten argument jest jego zdaniem nadużywany przez polityków, ale także dostawców. W czasie debatyTareck Ouaibi, prezes Carrefour Polska zgodził się z tym stwierdzeniem i dodał, że jest zmęczony już żądaniami dostawców, dotyczącymi kolejnych podwyżkach cen, które zrzucane są na inflację wywołaną wojną.

W raporie czytamy też, że płace minimalne będą wzrastać w latach 2023-2024, co będzie miało przełożenie na wzrost inflacji, jednocześnie wywierając presję na koszty pracodawców. Kwestia przyciągnięcia oraz zatrzymania pracownika, przy relatywnie niskim bezrobociu, będzie jednym z największych problemów pracodawców.

Przewiduje się, że wzrost realnego PKB w Polsce spowolni do 0,9% w 2023 roku, z możliwą korektą w górę, a następnie odbije do 2,1%-2,4% w 2024 roku.

W Polsce w 2022 roku funkcjonowało 988,8 tys. aktywnych podmiotów handlowo-usługowych, z czego 969,7 tys. zatrudniało do 9 pracowników, a 781,7 tys. zaliczono do sektora usług. Jednocześnie sprzedaż detaliczna w Polsce wyniosła 1908,0 mld złotych, a całkowita liczba punktów sprzedaży handlowo-usługowej przekroczyła 1,53 mln placówek.

W 2022 roku wartość eksportu ogółem towarów rolno-spożywczych z Polski wyniosła 47,6 mld euro (223 mld zł) i była o 26,7% wyższa niż w roku 2021. Jednocześnie 74% wartości polskiego eksportu rolnego przypada na kraje Unii Europejskiej, a struktura towarowa eksportu rolno-spożywczego do głównych grup zaliczała: mięso i jego przetwory (20%), ziarno zbóż i przetwory (14%), tytoń i jego przetwory (9%) oraz produkty mleczne (7%) i cukier i wyroby cukiernicze (7%).

Dla stabilności makroekonomicznej polskiej gospodarki do 2021 roku najważniejszą zmienną była relacja deficytu budżetowego do PKB, a najmniej istotną kategorią był ogólny poziom cen energii. Od 2022 sytuacja uległa diametralnej zmianie, zaliczając do najbardziej istotnych czynników: ogólny poziom cen energii (0,509), dynamikę wzrostu PKB (0,431), relację deficytu budżetowego do PKB (0,361), stopę bezrobocia (0,292), relację salda obrotów bieżących do PKB (0,107) oraz stopę inflacji (0,139).

W raporcie wskazano, że sektor handlu mierzy się z jednej strony ze wzrostem kosztów w łańcuchu dostaw, a z drugiej ze spowolnieniem konsumpcji, wynikającym ze słabnącej siły nabywczej konsumentów. Wg GUS z kwietnia br. spadek sprzedaży wyniósł 7,3 proc. rdr.

Sondaże niezależnych ośrodków badawczych wskazują, iż 70 proc. Polaków ogranicza wydatki na życie, w tym na żywność. W grupie osób o najniższych dochodach na jedzeniu oszczędza już 66 proc. Rośnie skala tzw. bieda-kradzieży w sklepach. Statystyki Policji za 2022 rok mówią o wzroście 30 proc. rdr. i o 60 proc. w porównaniu z 2020 r.



Dlatego branża handlowa realizuje politykę „niskich cen”, a ceny żywności w Polsce należą do najbardziej konkurencyjnych w skali Unii Europejskiej, co potwierdza raport McKinsey, opracowany we współpracy z EuroCommerce.

W tym samym czasie handel zmaga się z wysokimi kosztami prowadzenia działalności, które są konsekwencją m.in.: wzrostu cen surowców i nośników energii, rekordowej inflacji oraz zakłóceń i presji kosztowej w łańcuchu dostaw. W wielu sklepach ruszyły już pilotażowe projekty, stanowiące zalążek systemu kaucyjnego, m.in. innowacyjne rozwiązania takie, jak butelkomaty w punktach sprzedaży.

Jednocześnie sieci handlowe znajdują się w gronie największych płatników CIT w Polsce, plasują się na drugim miejscu pod względem wielkości uiszczanych danin. Za 2021 rok zapłaciły 3,1 mld zł podatku CIT i 2,6 mld zł podatku handlowego. W 2022 wartość samego tylko podatku handlowego zapłaconego przez sieci wzrosła już do 3,3 mld zł.