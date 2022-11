Handel znów kiełbasą wyborczą?

Jarosław Kaczyński wziął w ostatnim czasie na tapetę branżę handlową. W przyszłym roku odbędą wybory do parlamentu, stąd zapewne wzmożona aktywność prezesa, który nie porzucił marzeń o repolonizacji handlu w Polsce. Niemożliwe? Przypomnijmy sobie, jak przez lata PiS wpłynął na ten sektor gospodarki.

Zagraniczne sieci muszą płacić podatki w Polsce

W 2015 roku PiS szedł do wyborów z hasłem opodatkowania zagranicznych sieci handlowych. Taki scenariusz zrealizowali już Węgrzy, a i nad Wisłą retoryka PiS-u trafiła na podany grunt. Prawo i Sprawiedliwość wybory wygrało i przystąpiło do realizacji swoich obietnic. Łatwo nie było.

1 stycznia 2021 roku podatek od sprzedaży detalicznej w końcu zaczął obowiązywać. Od początku danina budziła w branży duże kontrowersje. Rządowi po kilkuletniej batalii z unijnymi instytucjami (pierwotnie podatek miał zacząć obowiązywać od września 2016 r.) udało się ją wprowadzić w dość niefortunnym momencie, w trakcie pandemicznego kryzysu, wraz z paroma innymi podatkami w tle (m.in. podatkiem cukrowym).

Kto płaci podatek handlowy

Podatek od sprzedaży detalicznej, czyli tzw. podatek handlowy płacą sprzedawcy, którzy osiągnęli w danym miesiącu ponad 17 mln zł przychodu ze sprzedaży detalicznej. Obowiązują dwie stawki podatku: 0,8 proc. od nadwyżki przychodu powyżej 17 mln zł do 170 mln zł miesięcznie oraz 1,4 proc. od nadwyżki przychodu ze sprzedaży ponad 170 mln zł miesięcznie. Podatek nie dotyczy sprzedaży przez internet.

W pierwszych sześciu miesiącach tego roku wpływy z podatku od sprzedaży detalicznej, czyli tak zwanego podatku handlowego wyniosły 1,536 mld zł. Ale dla prezesa PiS to wciąż za mało.

Sieci płacą, ale wciąż za mało

Działające w Polsce zagraniczne sklepy wielkopowierzchniowe – hipermarkety - nie są w Polsce odpowiednio opodatkowane, choć powinny. Ale tu są oczywiście kłopoty z Unią Europejską. Podejmowaliśmy próby i nie wszystko przegraliśmy, ale w większości przegraliśmy - powiedział Jarosław Kaczyński podczas niedawnego spotkania z wyborcami w Gliwicach.

Prezes PiS uważa, że twarda polityka fiskalna przyczyni się do podniesienia poziomu życia Polaków, którzy wciąż gonią Zachód. Czy rzeczywiście tak będzie?

Innego zdania jest Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i dystrybucji. - Handel wielkopowierzchniowy podlega kumulacji 20 obciążeń fiskalnych. Konsekwencją presji fiskalnej jest wzrost inflacji, co przekłada się na wzrost cen. Działając na najniższych marżach, staramy się utrzymać maksymalnie najniższe ceny. Sieci handlowe znajdują się od lat w czołówce największych płatników CIT w Polsce. Za 2021 rok odprowadziły łącznie około 3 mld zł podatku CIT i zapłaciły 2,6 mld zł podatku handlowego - tłumaczy szefowa POHiD.

Zakaz handlu w niedziele w tym roku uszczelniony

Wiele kontrowersji budził kolejny flagowy projekt PiS-u, czyli zakaz handlu w niedziele. Ten przepis obowiązuje w Polsce od 2018 roku. Ustawa zakazuje wykonywania pracy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę we wszystkich placówkach handlowych w kraju.

Początkowo niehandlowe były tylko pierwsza i ostatnia niedziela w miesiącu, ale w kolejnych latach zakaz działalności w tym dniu rozszerzał się na kolejne dni. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel: ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę przed Wielkanocą. 1 lutego br. weszła w życie nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, ograniczająca możliwość omijania zakazu przez sieci, które podpisywały umowy z firmami kurierskimi i pocztowymi, umożliwiając w swoich placówkach odbiór przesyłek. Jak zareagowała branża? Wciąż szuka sposobów na prowadzenie sprzedaży w ten dzień zgodnie z prawem, ale wie, że ustawodawca, naciskany mocno w tej kwestii przez związkowców, patrzy jej na ręce.

Polską sieć handlową widzę ogromną...

A gdyby tak wykupić obcy kapitał i stworzyć Narodową Sieć Handlową? Ten pomysł również nie jest nowością i wielokrotnie przewijał się w debacie publicznej. Ostatnio znów powrócił.

Podczas wizyty w Puławach Jarosław Kaczyński został zapytany o możliwości wykupowania przetwórni od obcego kapitału przez Polską Grupę Spożywczą. Odpowiedź wykroczyła poza ramy tego pytania.

- Wśród naszych zadań, które myśmy deklarowali było odbijanie tych najbardziej strategicznych części naszej gospodarki z rąk kapitału zewnętrznego. Nam się w ogromnej mierze to udało. I to w dalszym ciągu postępuje, (...) jest już chyba podjęta decyzja, że sieci elektryczne linii kolejowych, duże przedsiębiorstwo, zostanie w bardzo krótkim czasie odkupione. Właśnie od jednego z funduszy amerykańskich. A ten sam fundusz jest właścicielem Żabki. Wiecie państwo, co to jest Żabka. Te sklepy też być może zostaną odkupione. Idziemy w tym kierunku - powiedział prezes PiS.

Czas pokaże, czy za słowami prezesa kryje się coś więcej. Faktem jest, że w sierpniu br. roku, po wielu zapowiedziach, zawarto porozumienie holdingowe Krajowej Grupy Spożywczej S.A. i jej spółek zależnych. Zadaniem grupy będzie m.in. ochrona konsumentów przed zmowami cenowymi.

Chemia z Niemiec świadectwem podwójnych standardów

Jarosław Kaczyński chce także, by Polacy byli traktowani tak samo, jak konsumenci z Niemiec, jeśli chodzi o jakość produktów. Prezes wskazał na środki do prania i sprzątania, które różnią się od siebie w Polsce i za naszą zachodnią granicą, i to pomimo tej samej marki.

- Na pewno państwo widzieli sklepy "Chemia prosto z Niemiec". Bo ta chemia jest lepsza, sprzedawana pod tą samą nazwą i mniej więcej z taką samą ceną. Ale oni uznali, że można nas oszukiwać i wykorzystywać, jak kiedyś wykorzystywali kolonie – mówił swoim zwolennikom w Olsztynie.

Różnice w produktach w zależności od rynku faktycznie istnieją, co przyznają sami producenci. Oficjalnie dostosowują składy produktów do preferencji konsumentów. Na różnice jakościowe między produktami spożywczymi na rynkach wschodniej i zachodniej części UE zwracała już uwagę Komisja Europejska.

Prezes PiS chce również poprawić sytuację rolników poprzez sprzedaż bezpośrednią. - Kartofle sprzedawane przy drogach są lepsze niż te, które później można kupić w sklepach. - powiedział w Sieradzu, zaznaczając, że do takiej sprzedaży muszą być odpowiednie warunki techniczne.

Nowa danina na horyzoncie?

W roku wyborczym PiS może pokusić się o kolejne ruchy zwane potocznie "kiełbasą wyborczą", by dotrzymać obietnic złożonych obywatelom. Możliwe, że handel, a przynajmniej najwięksi jego przedstawiciele, dostanie kolejny "prezent" od rządu. Chodzi o podatek od zysków nadzwyczajnych. Z dokumentów, do których dotarły media wynika, że 50 proc. podatek miałby objąć nie tylko spółki Skarbu Państwa, spółki energetyczne i banki, jak mówiono na początku, ale wszystkie firmy – włącznie z prywatnymi – zatrudniające powyżej 250 osób. Obowiązek uiszczenia daniny ciążyć będzie na przedsiębiorcach, których marża zysku brutto za 2022 r. jest większa od ich uśrednionej marży brutto za lata 2018, 2019 oraz 2021 r. (rok 2020 nie będzie uwzględniony w wyliczeniu z uwagi na jego pandemiczny charakter). Podatek byłby wyliczany jako stawka procentowa 50 proc. pomnożona przez podstawę naliczenia daniny. Kto naprawdę za to zapłaci?