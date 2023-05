Hipermarket convenience a’la Carrefour: 18 tys. produktów, wędzarnia mięs i ryb, strefa bio (zdjęcia)

- Dzisiejszy hipermarket definiuje się przez asortyment a nie powierzchnię - mówi Marek Lipka, członek zarządu Carrefour Polska. Dlatego 2000 mkw. w Placu Unii na warszawskim Mokotowie mieści 18 tys. produktów, głównie z segmentu spożywczego. Po szerszy katalog towarów non fóod trzeba będzie wybrać się do innej lokalizacji, bo ten sklep ma być opcją na szybkie zakupy prawie jak format convenience. Stąd na wejściu oferta kanapek i dań na wynos w ramach strefy Food To Go, oraz alkoholi: whisky, piw, wódek, win w ramach Bimbrowni czy Biblioteki Whisky.