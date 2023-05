Hipermarket convenience w wydaniu Carrefour: 18 tys. produktów, wędzarnia mięs i ryb, strefa bio (zdjęcia)

- Dzisiejszy hipermarket definiuje się bardziej przez asortyment niż powierzchnię - uważa Marek Lipka, członek zarządu Carrefour Polska. Dlatego na ok 2000 mkw. w Placu Unii na warszawskim Mokotowie tak jak w sklepach convenience na wejściu jest strefa z Food to Go i alkoholami. W głębi zaś strefa bio, żywności świeżej, mięs i ryb z własnej wędzarni w tym kurczaków z rożna, kuchni z różnych stron świata a także strefa niskich cen, gdzie można kupić produkty w ramach akcji antyinflacyjnej.