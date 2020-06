“Homebody economy” - gospodarka pod własnym dachem nowym trendem konsumenckim

Nowy konsument będzie jeszcze bardziej online, fot.Shutterstock

Nowa rzeczywistość przyniosła nowe wyzwania zarówno dla producentów jak i dystrybutorów. - Trendy pozostały te same, ale zmieniło się natężenie. Zarówno przed pandemią jak i obecnie ważne jest znaczenia jakości do ceny, przy czym część kupujących będzie skupiała się na cenie podczas gdy inna na szukaniu dodatkowych wartości, które niesie produkt, np. wartość lokalności - uważa Karolina Zajdel - Pawlak, dyrektor zarządzająca Nielsen.

- Pandemia wpłynęła na wszystkie obszary naszego życia i przeobraziła sposób, w jaki funkcjonujemy i robimy zakupy. Polacy bardzo poważnie potraktowali nową sytuację i przejęli się nią jeszcze bardziej niż pozostali Europejczycy. W marcu, gdy badaliśmy nastroje konsumenckie w czasie pandemii, aż 97% Polaków przyznało, że z różnym natężeniem (od silnego po umiarkowane), ale martwi się o siebie. Na bardzo silne natężenie obaw o swoje rodziny w związku z zagrożeniem koronawirusem, wskazywało wtedy aż 55% badanych, w Europie było to 47%. Z kolei te obawy przełożyły się na sposób robienia zakupów, ponieważ w efekcie kupowaliśmy rzadziej, ale większe ilości i za większe kwoty - mówi Karolina Zajdel - Pawlak, dyrektor zarządzająca Nielsen.

W pierwszych tygodniach marca supermarkety i hipermarkety odnotowały odpowiednio 15% i 23% wzrosty wartości sprzedaży. - Dziś wiemy, że finalnie jednak nie zmieniło to modelu misji zakupowej. Jak wynika z badania syndykatowego “Shopper shifts to a new normal”, realizowanego w maju br., czyli w okresie gdy zniesione były już obostrzenia handlowe, wciąż najpopularniejszą misją zakupową wskazywaną przez 45% Polaków są zakupy uzupełniające na najbliższe 2-3 dni. Rzeczywiście najbardziej wzrosły duże zakupy na dłuższy czas (33% wskazań), ale jednocześnie nie stały się najważniejszą misją zakupową. Oczywiście wzrost obu tych misji odbył się kosztem zakupów codziennych - te odnotowały spadek -wyjaśnia Karolina Zajdel - Pawlak.

Nowa rzeczywistość przyniosła nowe wyzwania zarówno dla producentów jak i dystrybutorów, możemy je zaobserwować zestawiając wyniki najnowszego syndykatu z cyklicznym badaniem “Shopper Trends”. - Okazuje się, że trendy pozostały te same, ale zmieniło się natężenie. Zarówno przed pandemią jak i obecnie ważne jest znaczenia jakości do ceny, przy czym część kupujących będzie skupiała się na cenie podczas gdy inna na szukaniu dodatkowych wartości, które niesie produkt, np. wartość lokalności. Już przed pandemią - w listopadzie minionego roku 55% shopperów deklarowała, że podczas zakupy stara się wybierać lokalne produkty z regionu, w którym mieszka. Nowe badanie wskazuje nasilenie tego trendu, bo aż co czwarty kupujący mówi, że kupuje nawet więcej lokalnych produktów niż przed tym okresem. Widzimy także wzmożoną sprzedaż produktów, które pozwalają zadbać o zdrowie. Kwietniowe dane sprzedażowe pokazują m.in. 41% wzrost sprzedaży jogurtów funkcjonalnych i 4,6 tys. % wzrost dla żeli antybakteryjnych w stosunku do kwietnia 2019 - mówi przedstawicielka Nielsena.