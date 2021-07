IH: 3,8 proc. nieprawidłowości w produktach biobójczych na owady

Inpekcja Handlowa przeprowadziła 37 kontroli od stycznia do maja 2021r. Fot. UOKiK

Inspekcja Handlowa zbadała oznakowania opakowań jednostkowych produktów biobójczych na owady. Sprawdzono łącznie 105 partii produktów, z powodu różnego rodzaju nieprawidłowości zakwestionowano 4 partie z nich (3,8 proc. badanych).

IH przeprowadziła 37 kontroli

Od stycznia do maja 2021r. Inspekcja Handlowa na terenie całego kraju przeprowadziła 37 kontroli sprawdzających prawidłowości oznakowania opakowań jednostkowych produktów biobójczych, a także prawidłowości obrotu tymi wyrobami w sprzedaży hurtowej i detalicznej. Kontrolami objęto 23 sklepy detaliczne, 3 hurtownie i 11 dużych sklepów detalicznych.

W toku kontroli 34 przedsiębiorców sprawdzano również, czy przedsiębiorcy realizują obowiązki wskazane w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Przeczytaj także: Inspekcja Handlowa skontrolowała foteliki samochodowe

Nieprawidłowości

Różnego rodzaju nieprawidłowości stwierdzono u 8 przedsiębiorców, w tym w 6 sklepach detalicznych i 2 hurtowniach. Sprawdzono łącznie 105 partii produktów biobójczych, z czego (z powodu różnego rodzaju nieprawidłowości) zakwestionowano 4 partie (3,8 proc. badanych).

Ze względu na brak i nieprawidłowe oznakowanie zakwestionowano 1 partię produktu biobójczego (tj. 0,95 proc.). Stwierdzono, że tożsamość substancji czynnej i jej stężenie podano w jednostkach procentowych powinny być podane w jednostkach metrycznych, a także nie podano wskazówek dotyczących udzielania pierwszej pomocy.

Ponadto na etykiecie ww. produktu stwierdzono brak zwrotów mówiących o środkach ostrożności w przypadku dostania się do oczu i podrażnienia skóry.

- Kwestionowana partia produktu została wycofana przez kontrolowanego z obrotu handlowego. W związku z popełnionym wykroczeniem, wobec osoby odpowiedzialnej skierowano wniosek do Sądu Rejonowego o ukaranie sprawcy wykroczenia. Przesłano pismo do podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie do obrotu zakwestionowanej partii produktu, z wnioskami o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i wprowadzanie do obrotu produktu poprawnie oznakowanego – informuje Inspekcja Handlowa.

Przekroczenie daty ważności

Inspektorzy IH sprawdzili również, czy przedsiębiorcy udostępniają na rynku produkty biobójcze po upływie daty ważności, stwierdzając u 2 przedsiębiorców 3 partie przeterminowanych produktów biobójczych (przedsiębiorcy wycofali z obrotu kwestionowane wyroby). Mając na uwadze powyższe w 2 sprawach przekazano informacje do Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

W toku kontroli sprawdzano również, czy przedsiębiorcy realizują obowiązki wskazane w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. 5 przedsiębiorców w miejscu sprzedaży nie uwidoczniło informacji o dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych; właściwym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi oraz znaczeniu oznaczeń stosowanych na opakowaniach. Ponadto jeden przedsiębiorca oferując konsumentom torby z tworzywa sztucznego nie pobierał opłaty recyklingowej