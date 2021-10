IH zakwestionowała 5,5 proc. badanych partii kosmetyków dla dzieci

Sprawdzono także prawidłowości obrotu tymi produktami oraz deklaracje znajdujące się na opakowaniach oświadczeń marketingowych dotyczących działania kosmetyków (claims).

Ok. 2 proc. partii kosmetyków miało przekroczony termin ważności.

Wszystkie stwierdzone nieprawidłowości dały podstawę do wydania 3 decyzji nakładających kary pieniężne na łączną kwotę 2000 zł.

IH kontroluje kosmetyki dla dzieci

Jak informuje UOKiK, kontrole przeprowadzono u 83 przedsiębiorców, w tym: 79 sklepach detalicznych i 4 hurtowniach. Nieprawidłowości stwierdzono u 10 przedsiębiorców (9 prowadzących sklepy detaliczne, 1 - hurtownię).

Sprawdzono łącznie 306 partii kosmetyków przeznaczonych dla małych dzieci, z czego (z powodu różnego rodzaju nieprawidłowości) zakwestionowano 17 partii (5,5 proc. badanych).

Inspektorzy ocenili oznakowanie 306 partii produktów. Ze względu na brak lub nieprawidłowe oznakowanie zakwestionowano 7 partii kosmetyków , tj. 2,3 proc., stwierdzając: brak funkcji produktu w języku polskim – 1 partia, brak imienia i nazwiska lub nazwy firmy – 2 partie, brak daty minimalnej trwałości – 1 partia.

Analizując informacje o składzie surowcowym produktów zawarte na opakowaniach, sprawdzono, czy kosmetyki nie zawierają substancji niedozwolonych z 1644 substancji wskazanych w załączniku II do rozporządzenia 1223/2009), substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach wyłącznie w ograniczonych ilościach, zakresie i warunkach stosowania, wskazanych w załączniku III do ww. rozporządzenia. Nie stwierdzono w tym zakresie nieprawidłowości.

Przestrzeganie terminów trwałości Inspektorzy Inspekcji Handlowej sprawdzili również, czy przedsiębiorcy udostępniają na rynku produkty kosmetyczne po upływie daty minimalnej trwałości, stwierdzając przeterminowane kosmetyki u 2 przedsiębiorców, łącznie 6 partii, tj. ok. 2 proc., oferowanych po terminie od ok. 2 do 18 miesięcy. Przedsiębiorcy wycofali z obrotu kwestionowane kosmetyki.

Inspektorzy sprawdzali, czy przedsiębiorcy nie stosują określeń, nazw, znaków towarowych, obrazów, symboli i innych znaków, które np.: są wymagane przepisami prawa, a więc ich przytaczanie jest zbędne, wskazują na szczególne cechy produktu, które mogą świadczyć o innych właściwościach produktu, są niejasne i nieprecyzyjne, mogą kształtować mylne wyobrażenie u konsumenta, co do działania produktu, sugerują działanie lecznicze lub biobójcze, dyskryminują wyroby innych producentów o podobnym działaniu.