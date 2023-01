IKEA: Polacy martwią się finansami, szukają tanich rozwiązań

Badania przeprowadzono w 37 krajach, prosząc o odpowiedź w sumie ponad 37 000 ludzi powyżej 18. roku życia. W Polsce w badaniu wzięło udział 1006 osób.

Polscy respondenci najczęściej martwią się o ogólną gospodarkę swojego państwa (77%), finanse gospodarstw domowych (68%), standard życia oraz zdrowie i samopoczucie.

W 2022 roku największe znaczenie dla Polaków miało poczucie bezpieczeństwa (95%) – jednak realizację tej potrzeby odczuło jedynie 75% ankietowanych.

Czym najbardziej martwią się Polacy?

Według raportu zwiększone domowe wydatki będą miały istotny wpływ na życie w domu w najbliższym czasie. 13%[1] naszych rodaków spodziewa się, że kryzys związany ze wzrostem kosztów utrzymania wpłynie na ważne momenty, takie jak zawarcie małżeństwa i posiadanie dzieci.

Prognozy dotyczące codziennej jakości życia są równie niepokojące – ponad jedna trzecia Polek i Polaków (37%) spodziewa się, że jeśli koszty utrzymania znacznie wzrosną to ucierpią na tym ich hobby i zainteresowania poza domem. Co ważne, dla aż 19% z nich zmartwieniem jest także stabilność zatrudnienia.

Inflacja w 2022 roku rosła szybko w wielu krajach, nie tylko w Polsce. Natomiast co ciekawe, byliśmy tym faktem zaniepokojeni bardziej niż ludzie w krajach, w których stopa inflacji była w rzeczywistości o wiele wyższa niż w Polsce. Według danych Ipsos inflacji obawia się aż 64% Polaków[2].

Sytuacja ekonomiczna a dom

Prawie połowa (45%) Polaków (w porównaniu z 35% badanych na świecie) spodziewa się, że wskutek wzrostu kosztów życia najbardziej ucierpią remonty/zmiany wystroju domu. Najczęściej deklarują tak osoby w wieku 55 lat lub starsze, a także właściciele domów/mieszkań i mieszkający w pojedynkę. Osoby w przedziale wiekowym 18–34 lat oraz najemcy rzadziej mają podobne spostrzeżenia.

- Kryzys, z którym wszyscy się teraz mierzymy, sprawi, że większość z nas znowu poczuje potrzebę pozostania w domu, by zaoszczędzić na kosztach. Jeśli chodzi o komfort życia w domu, zaskakujące jest jednak to, że prawie 8 na 10 Polaków (79%) uważa, że dom jest przyczyną częstej frustracji bo przestrzeń jest nieuporządkowana lub niewysprzątana i brakuje miejsca na przechowywanie oraz różne prace domowe – mówi Tatiana Wierucka-Olejnik, Liderka ds. Badań Rynkowych, IKEA Retail Polska. - W IKEA chcemy oferować naszym klientom produkty o pięknym wzornictwie, funkcjonalności, takie, które są zrównoważone, dobrej jakości i dostępne w przystępnej cenie, ale także pomogą im urządzić się po swojemu. W IKEA nazywamy to „Demokratycznym Wzornictwem”, ponieważ wierzymy, że każdy powinien mieć dostęp do dobrych artykułów wyposażenia domu - dodaje.

Własna przestrzeń a potrzeby

Większość ankietowanych uważa, że własny dom jest miejscem, gdzie zaspokajane są wszystkie ważne dla nas potrzeby (bezpieczeństwa, prywatności, komfortu, przyjemności, własności, spełnienia i przynależności). W 2022 roku największe znaczenie dla Polaków miało poczucie bezpieczeństwa (95%) – jednak realizację tej potrzeby odczuło jedynie 75% ankietowanych. Największe różnice pomiędzy znaczeniem a poziomem realizacji zauważalne są w poczuciu spełnienia (87% vs 65%), a także przyjemności (91% vs 63%).

Co ciekawe, kwestia zaspokajania potrzeb różni się w zależności od statusu posiadania domów lub mieszkań na własność, a także tego czy mieszkamy sami czy współdzielimy przestrzeń. ​W Polsce właściciele domów/mieszkań częściej niż najemcy realizują wszystkie wymienione potrzeby w swoim własnym domu. I odwrotnie, najemcy rzadziej mają wrażenie, że ich dom zapewnia im wszystkie te odczucia, z wyjątkiem przynależności. Natomiast ci, którzy mieszkają sami, częściej mają spełnione poczucie prywatności i własności, a osoby mieszkające z małżonkiem lub partnerem zazwyczaj spełniają wszystkie potrzeby we własnym domu.

[1] Wszystkie dane pochodzą z ilościowego badania „IKEA. Życie w domu 2022”, zrealizowanego przez YouGov na zlecenie Ingka Holding BV – IKEA Group.

[2] Ipsos, Global advisor, September 2022, w wieku 16-74.