Ile kosztuje cukier? Dlaczego nie ma go w sklepach?

Koszt uprawy buraków cukrowych wzrośnie w tym roku o co najmniej 40 proc., co przełoży się na podwyżki cen cukru - zapowiada firma Pfeifer & Langen Polska. Jak mówi w rozmowie z money.pl prezes spółki Roman Kubiak, podwyżki cen będą co najmniej dwukrotne.