Ile litrów benzyny kupimy za minimalną krajową?

Ceny paliw budzą emocje i zainteresowanie od zawsze. Skoki cenowe jakie miały miejsce w 2022 r. szczególnie zainteresowały opinię publiczną. Pytanie "dlaczego jest tak drogo?" słuchać na każdej stacji.

Ile litrów paliwa za minimalną krajową kupi Polak?

W omawianym okresie czyli od 2012 r. płaca minimalna wzrosła o ponad 120% (płaca minimalna w 2012 r. wynosiła 1500 zł, płaca minimalna od 1 stycznia 2023 r. wynosi 3490 zł). Oznacza to, że średnio w 2012 r. za najniższą pensję krajową można było kupić 263 litry benzyny 95, tymczasem w 2023 r. już ponad 531 litrów tego paliwa.

W Niemczech benzyna 95 kosztuje 8,44 zł/litr

- Mimo bezprecedensowej sytuacji z jaką mamy obecnie do czynienia, ceny paliw na stacjach benzynowych w Polsce należą do jednych z najniższych w Europie pomimo zbliżonego poziomu kosztów ponoszonych przez wszystkie europejskie rafinerie. Jak wynika z danych publikowanych przez portal branżowy e-petrol.pl na dzień 8 lutego 2023 r. średnia cena detaliczna benzyny 95 w Polsce wynosiła 6,68 zł za litr, a oleju napędowego 7,54 zł za litr. Dla porównania w Danii benzyna 95 kosztuje 9,61 zł/litr, w Holandii 9,28 zł/litr, a w Finlandii 9,18 zł/litr. Cena oleju napędowego jest najwyższa w Finlandii, gdzie litr tego paliwa kosztuje 9,82 zł, a we Włoszech, Szwecji i Danii 9,10 zł. Jednocześnie wśród państw naszego regionu, benzyna 95 kosztuje w Niemczech 8,44 zł/litr, w Czechach 7,64 zł/litr, na Słowacji 7,48 zł/litr. Natomiast cena oleju napędowego wynosi w Niemczech 8,71 zł/litr, na Słowacji 7,59 zł/litr, a w Czechach 7,56 zł/litr. - podaje MAP.

Po ile benzyna w 2023 roku? Możliwe obniżki



W połowie lutego na antenie Radia Zet Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen, mówił: Ceny paliw w 2023 r. nie powinny już rosnąć, ale za to można spodziewać się ich obniżek.

- Moim zdaniem, jakbym miał abstrahować od czynników geopolitycznych, to przy założeniu utrzymaniu sytuacji nie ma powodów do wzrostu cen. Raczej powinny się one obniżać - powiedział Czyżewski.