Ile można zaoszczędzić rezygnując z alkoholu?

Ile Polacy wydają na alkohol

Statystyczny Polak wypił w 2021 r. 10 litrów czystego alkoholu, to prawie butelka 40% wódki, czy 2.6 litrów piwa tygodniowo. Miesięcznie równa się to odpowiednio kwocie 105 i 65 złotych. Dla porównania, według GUS, żywność w 2021 roku kosztowała nas miesięczne na osobę 323 złote. Rezygnując z alkoholu moglibyśmy pokryć tym nawet do 30% rachunku za żywność.

Jednak jak pokazują dane zamiast ograniczać spożycie alkoholu, Polacy piją go coraz więcej. W 2021 r. wydali na alkohol prawie 45 mld zł, czyli o 4 mld zł więcej niż rok wcześniej.

W których województwach sprzedano najwięcej alkoholu

Mieszkańcy województwa mazowieckiego wydają na alkohol więcej, niż gdziekolwiek indziej. W 2021 roku wydano na Mazowszu na alkohol 6,6 mld zł. Następne w kolejności są województwo śląskie (5,3 mld zł) i małopolskie (4,6 mld zł).

Jaki jest średni koszt alkoholu w Polsce

Od 1 stycznia 2022 r. stawki akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie wzrosły o 10 %. Wprowadzona od początku tego roku podwyżka akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe dopiero rozpoczyna cykl podwyżek. Rząd rozpisał je na lata, a kolejny skok zaplanowano od 2023 r.

Ile alkoholu piją Polacy

Blisko dwa lata pandemii i społecznej izolacji wpłynęły na ilość i sposób konsumpcji alkoholu. Dane OECD wskazują na wzrost sprzedaży alkoholu w latach 2020-2021 vs 2019, pomimo okresowego zamknięcia gastronomii. Zwiększona konsumpcja alkoholu została przede wszystkim zaobserwowana w grupach konsumentów, którzy już przed pandemią pili nadmiernie i ryzykownie.



Średnio codziennie przeszło 20 mln Polaków wypija jedną puszkę lub butelkę piwa. Z roku na rok rośnie w Polsce ilość wypijanego alkoholu. Jak wskazują badania przeprowadzone przez CBOS, w Polsce alkohol spożywa 84 proc. dorosłego społeczeństwa i tylko 1 proc.z nich uważa, że pije za dużo. Okazjonalne picie alkoholu deklarowało 56% badanych, a częste 8%. Jak wynika z danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) ponad 800 tys. osób jest uzależnionych od alkoholu. 2-2,5 mln pije szkodliwie.

Ile Polacy mogliby zaoszczędzić, rezygnując z alkoholu

MoneyTransfers.com obliczył, że przeciętne polskie gospodarstwo domowe (składające się z dwóch osób – takich jest w Polsce najwięcej) może zaoszczędzić 170 zł miesięcznie lub 2040 zł rocznie, całkowicie rezygnując z alkoholu. Mogłoby to wystarczyć na pokrycie prawie połowy zużycia gazu dla domów ogrzewanych kotłami gazowymi, które mają zapotrzebowanie na ciepło 80 kWh/m2-rok (średnio to dom 150 mkw., z oknami i drzwiami o podwyższonej izolacyjności). Do pokrycia tej wielkości w bieżącym roku należy zapłacić 4 468 zł/rok.

Kto pije najczęściej

Według badania CBOS najczęściej piją badani w wieku 25–34 lata: tylko 7% z nich jest abstynentami, dwie trzecie (65%) sięga po alkohol okazjonalnie, a prawie co dziesiąty (9%) – często. W 2010 roku relatywnie najwięcej pijących alkohol było wśród najmłodszych badanych (18–24 lata), dziś te osoby zaliczają się do grupy wiekowej 25–34 lata, co pozwala sądzić, że ich styl konsumpcji alkoholu nie zmienia się wraz z upływem czasu. Podobnie w przypadku osób z grupy wiekowej 65 lat i więcej, którzy 9 lat temu plasowali się w przedziale 55–64 lata: odsetek abstynentów wśród nich wynosi 28% i również pozostaje stały dla tej kohorty. W rezultacie nie ma już grupy wiekowej – tak jak jeszcze w 2010 roku – w której więcej osób deklaruje abstynencję niż picie alkoholu.

Najwyższy odsetek pijących kobiet notujemy w grupie wiekowej 25–34 lata (93%), a najmniejszy wśród pań mających 65 lat i więcej (63%). Tymczasem wśród mężczyzn relatywnie najczęściej po alkohol sięgają badani w wieku 45–54 lata – w tej grupie jest to praktycznie powszechne – 99%, a najrzadziej – także najstarsi (83% osób powyżej 65 roku życia).



Spośród grup zawodowych stosunkowo najczęściej po alkohol sięgają robotnicy niewykwalifikowani, bezrobotni oraz pracujący na własny rachunek, natomiast istotnie rzadziej niż pozostali – pracownicy administracyjno-biurowi, renciści i gospodynie domowe.