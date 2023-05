Ile Polak musi pracować na Thermomix?

Thermomix firmy Vorwerk to innowacyjne urządzenie kuchenne, które zdobyło dużą popularność zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. Ceny Thermomixa różnią się nieco między tymi dwoma krajami. W Niemczech kosztuje on 1399 euro, co przy obecnym kursie wymiany daje nam wartość 6346,54 zł. W Polsce za model Thermomix TM6 trzeba zapłacić 5 995 zł. Oznacza to, że Thermomix w Niemczech jest droższy o 351,54 zł w porównaniu do polskiej ceny. Różnica wydaje się niewielka, jednak zarobki w sąsiadujących krajach są znaczące.

Ile trzeba pracować w Polsce żeby zarobić na Thermomix?

Aby obliczyć, ile czasu trzeba pracować w poszczególnych krajach, aby zarobić na Thermomix, musimy uwzględnić średnie zarobki w Niemczech (4 380 euro) oraz w Polsce (7124,26 zł). Przyjmując, że nie uwzględniamy żadnych innych wydatków ani podatków, możemy przeliczyć te kwoty na dni pracy.

W Niemczech zakładając, że pracuje się 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, a miesiąc składa się z około 22 dni roboczych, możemy obliczyć: (1399 euro / 4380 euro) * 22 dni robocze = 7,02 dni robocze

W Polsce zakładając, że pracuje się 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, a miesiąc składa się z około 22 dni roboczych, możemy obliczyć: (5995 zł / 7124,26 zł) * 22 dni robocze = 18,47 dni robocze

Podsumowując, w Niemczech trzeba pracować około 7 dni, aby zarobić na Thermomix, podczas gdy w Polsce trzeba pracować około 18 dni.

Thermomix za najniższą krajową

Aby obliczyć, ile czasu trzeba pracować na Thermomix, uwzględniając najniższe krajowe wynagrodzenia w Polsce i Niemczech, musimy porównać te kwoty z ceną Thermomixa w odpowiednich walutach.

W Polsce, przyjmując najniższą krajową netto wynoszącą 2709,48 złotych, a cena Thermomixa TM6 wynosząca 5995 złotych, możemy obliczyć: 5995 zł / 2709,48 zł = 2,21

Dla Polski: 2,21 miesiąca * 22 dni robocze = 48,62 dni robocze

Oznacza to, że przy zarobku wynoszącym najniższą krajową w Polsce, trzeba pracować około 2,21 miesiąca, aby zarobić na Thermomix.

W Niemczech, przyjmując najniższą krajową wynoszącą 1981 euro, a cena Thermomixa TM6 wynosząca 1399 euro, możemy obliczyć: 1399 euro / 1981 euro = 0,71

Dla Niemiec: 0,71 miesiąca * 22 dni robocze = 15,62 dni robocze